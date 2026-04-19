Juanma Castaño: "La derrota del Atlético en la final de Copa es un 'palo' importante, pero no podemos decir que es una temporada mala tras clasificarse para la semifinales de la Champions"

La Real Sociedad se coronó campeona de la Copa del Rey 2025/2026 tras imponerse al Atlético de Madrid en una final muy igualada disputada en La Cartuja (Sevilla). El encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se decidió en la tanda de penaltis, donde los donostiarras se llevaron el triunfo por 3-4.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad levantan la Copa del Rey sobre el terreno de juego de La Cartuja.

MARRERO Y PABLO MARÍN, HÉROES DE LA REAL SOCIEDAD

El lanzamiento decisivo lo transformó Pablo Marín, que selló así el cuarto título copero de la historia del club y el segundo en los últimos cinco años. Antes, el guardameta Unai Marrero fue clave al detener los intentos desde los once metros de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

El conjunto vasco golpeó primero con un inicio fulgurante: apenas a los 15 segundos, Ander Barrenetxea adelantó a su equipo. El Atlético reaccionó pronto y logró igualar gracias a Ademola Lookman antes de cumplirse el minuto 20. Sin embargo, la Real volvió a ponerse por delante antes del descanso con un penalti convertido por Mikel Oyarzabal.

EFE Unai Marrero detiene el lanzamiento de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid

En la recta final del partido, un gran gol de Julián Álvarez en el minuto 83 devolvió la igualdad y llevó el duelo a la prórroga. Durante el tiempo extra no hubo variaciones en el marcador, por lo que el título se decidió en los penaltis, donde la Real Sociedad acabó imponiéndose.

KOKE LAMENTA LA DERROTA

Tras el pitido final, Koke Resurrección lamentó la derrota en la final de la Copa del Rey. "Hemos ido a remolque todo el partido. Hemos empezado perdiendo en segundos. Ha venido el penalti justo antes del descanso y el equipo lo ha seguido intentando hasta el golazo de Julián", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid, cabizbajos tras la derrota en la final de la Copa del Rey.

El centrocampista se acordó de las ocasiones que tuvieron para culminar la remontada antes de la prórroga. "Hemos tenido un par de ocasiones antes de los 90 minutos, que hubiese cambiado todo. Fútbol. Dar la enhorabuena a la Real". afirmó.

"Así es la vida, así es el fútbol. Hay que seguir", añadió un Koke que, como el Atlético, tiene aún la opción de salvar con creces la temporada con su presencia en semifinales de la Champions.

el análisis de juanma castaño de la temporada rojiblanca

Juanma Castaño analizó en el 'Tramo final de Tiempo de Juego' la final de la Copa del Rey y se puso en la piel del aficionado rojiblanco. "No podemos cambiar el color de la temporada de Atlético de Madrid de repente", empezó diciendo.

Y añadía: "Si el miércoles era una temporada buena del Atleti, hoy no podemos decir que es una temporada mala. Aunque la derrota en la final de la Copa del Rey es un 'palo' importante".

Para finalizar, Juanma Castaño reflexionó sobre el favoritismo del Atlético de Madrid. "A lo mejor ese papel de no favorito contra rivales como el Barcelona o en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal le viene mejor al Atlético", sentenció.