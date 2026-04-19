Batalla campal entre ultras en la previa del Almería-Málaga: un herido y cinco detenidos

Cinco personas han sido detenidas tras protagonizar una multitudinaria pelea en los prolegómenos del encuentro entre el Almería y el Málaga.

El partido, que ya había sido catalogado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, derivó en un enfrentamiento directo entre grupos de radicales. Según confirman fuentes policiales, la reyerta se saldó con la detención de cuatro miembros del Frente Bokerón (seguidores del Málaga) y un aficionado del Almería.

La tensión estalló de forma repentina cuando los grupos ultra comenzaron a lanzarse todo tipo de objetos. Testigos en la zona relataron escenas de caos en las que volaron, entre otros objetos, botellas de cristal y piedras.

Como consecuencia de los impactos y la violencia de la pelea, una persona resultó herida.

Los cinco arrestados han sido trasladados a las dependencias policiales, donde pasarán la noche en el calabozo. Se espera que sea mañana lunes cuando pasen a disposición judicial.

El despliegue policial, que ya era considerable debido a la peligrosidad del choque, se mantuvo reforzado durante todo el partido para evitar que las represalias continuaran dentro o fuera del estadio tras el pitido final.