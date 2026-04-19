La gran actuación de Marrero en la final de la Copa abre el debate en la portería de la Real Sociedad y Santi Cañizares lo tiene muy claro: "El club debería aprovechar para vender a uno"

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputan este sábado la final de la Copa del Rey con la ambición de volver a levantar un trofeo. El conjunto rojiblanco intenta poner fin a una racha de cinco temporadas sin títulos. Y por su parte, el equipo donostiarra, arropado por su afición en La Cartuja, aspira a reeditar el éxito logrado en 2021.

LA REAL SOCIEDAD GOLPEA EN LA PRIMERA PARTE

El partido arrancó de manera fulgurante. Apenas habían tomado asiento los aficionados cuando, a los 14 segundos, Barrenetxea adelantó a la Real Sociedad. La jugada nació de un envío largo de Marrero que no lograron despejar ni Giuliano ni Molina. Guedes aprovechó la situación para centrar al segundo palo, donde Barrenetxea apareció para marcar de cabeza.

Aunque Guedes tuvo opciones de ampliar la ventaja, el Atlético fue ganando terreno con el paso de los minutos. Ese dominio se tradujo en el empate, tras una acción en la que Griezmann asistió a Lookman, quien definió con un disparo cruzado para hacer el 1-1.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad celebran el segundo gol del equipo donostiarra durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Cuando el descanso estaba cerca, el árbitro señaló penalti a favor de la Real por una falta de Musso sobre Guedes. Mikel Oyarzabal no falló desde los once metros y devolvió la ventaja a su equipo antes del intermedio (1-2).

JULIÁN MANDA LA FINAL A LA PRÓRROGA Y LOS PENALTIS CORONAN A LA REAL

Tras el descanso, el Atleti salió en busca del empate. Los rojiblancos eran los claros dominantes, aunque eran incapaces de crear peligro sobre la portería de un Marrero que estaba viviendo una segunda parte muy cómoda gracias en parte al gran trabajo defensivo de sus jugadores.

Sin embargo, una genialidad de Julián Álvarez en la recta final se convirtió en el 2-2. El delantero argentino recibió el balón en la frontal del área, se deshizo de Gorrotxategi con un gran regate y batió a Marrero con un disparo ajustado a la cepa del poste izquierdo. Un gol que mandó el partido a la prórroga. Aunque antes del pitido final Sorloth y Cardoso pudieron darle la victoria al Atlético con dos ocasiones clarísimas de gol.

EFE El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra el segundo gol del equipo rojiblanco durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz.

Los dos equipos tenían 30 minutos más por delante para ganar la final y Sucic y Oskarsson pudieron convertirse en los héroes de la Real Sociedad, pero los dos se toparon con un gran Musso que evitó el gol. Ocasiones a las que respondió Julián Álvarez con un disparo que se estrelló en la cruceta derecha de la meta de Marrero. Un ritmo que no se vio en la segunda parte de la prórroga que dio lugar a una tensa tanda de penaltis de la que salió vencedor la Real Sociedad gracias a las paradas de Marrero en los lanzamientos de Sorloth y Julián Álvarez y el gol de Pablo Marín en el quinto lanzamiento.

SANTI CAÑIZARES Y UNA POSIBLE SALIDA DE REMIRO

La gran actuación de Marrero hizo que Paco González le preguntara a Santi Cañizares durante la retransmisión de Tiempo de Juego si el puesto de Remiro como titular en la Real Sociedad podría correr peligro la próxima temporada.

EFE Unai Marrero

El exguardameta del Real Madrid o Valencia fue muy claro con su opinión. "Yo creo que la trayectoria y la calidad de Remiro son indiscutibles, pero la Real Sociedad es un equipo inteligente y puede poner a Remiro en el mercado", empezó diciendo Cañizares.

Y finalizó comentando: "Si lo hace, puede que un equipo apueste por él y le fiche. Pero la Real Sociedad tiene dos grandes porteros, que son tan buenos que no pueden convivir en el mismo equipo. Y, quizás, la Real lo que tiene que hacer es aprovecharse vendiendo a uno de ellos, y el que más venta tiene es Remiro".