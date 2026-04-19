La emoción de Unai Marrero, el héroe de la Real Sociedad en la tanda de penaltis: "El chico que soñaba de pequeño..."

El guardameta de la Real Sociedad Unai Marrero fue el héroe de la final de la Copa del Rey al detener dos lanzamientos en la tanda de penaltis para dar a su equipo el cuarto título copero. El portero adivinó los lanzamientos de Sorloth y de Julián Álvarez, los primeros en lanzar por parte del Atlético de Madrid.

Al término del encuentro atendió a TVE: "Sabía que si llegaba el momento de los penaltis, confiaba mucho en mí, el equipo también creía en mí, toda la afición también. Estoy muy feliz, no me lo creo todavía"

"No soy consciente de lo que significa esto", confesaba el portero. "Esto no se puede explicar. Toda la gente de Guipuzkoa que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo tiempos muy bonitos. Y el chico que soñaba de pequeño, ha logrado un sueño".

EFE Unai Marrero detiene el lanzamiento de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid

Marrero también mandó un mensaje a su afición: "Que disfruten, que que sean como son. Son una afición increíble, respetuosa, se portan muy bien con la gente de casa"

Para concluir, Paco González añadía lo siguiente sobre el portero de la Real Sociedad: "Unai Marrero, héroe de la Real, un chaval de San Sebastián, 24 años, toda la vida de la cantera de la Real y hoy el héroe de la final en un club marcadísimo por a sus porteros".