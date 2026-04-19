La denuncia de Juanma Castaño tras los pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey: "Respeto al que no quiera ser español; al que no respeto es al que pita mi himno y al que me ataca a mí por ser español"

La previa de la final de la Copa del Rey de este sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha vuelto a estar marcada por los pitos al himno de España por parte de un sector de la afición. Una situación que ha denunciado el periodista Juanma Castaño en el tramo final de Tiempo de Juego, calificándolo como un “gesto bochornoso”.

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El comunicador ha querido dejar clara su postura: "Respeto al que no quiera ser español, respeto absoluto al que no quiera formar parte o no se sienta español, respeto. Al que no respeto es al que pita mi himno, al que me ataca a mí por ser español". Además, ha añadido que "el que pita mi himno es una persona maleducada, grosera y que no tiene la más mínima educación, y que no merece pedir luego respeto".

EFE Seguidores de la Real Sociedad antes de la final de la Copa del Rey

Castaño pide sanciones

Castaño ha sido tajante al reclamar medidas contundentes ante este tipo de actos. "¿No entiendo cómo esto sigue pasando y cómo no hay sanciones cuando sucede?", se ha preguntado. El periodista considera que, de la misma forma que se piden sanciones para situaciones similares con otros himnos, también debería hacerse con el español. "Hay que respetar el himno de España todos los días", ha sentenciado.