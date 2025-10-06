El asombro de Paco González con Hansi Flick tras la derrota del Barça: "Parece que quiere que los jugadores se vayan a la selección"

El FC Barcelona perdió este domingo por primera vez esta temporada en La Liga tras caer en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla 4-1. Una derrota que impide al equipo azulgrana recuperar el liderato después de que el Real Madrid ganara al Villarreal en el Santiago Bernabéu.

900/Cordon Press Los jugadores del Barcelona, cabizbajos tras recibir un gol del Sevilla.

HANSI FLICK LAMENTA LA DERROTA, PERO ES OPTIMISTA

El entrenador del Barça, a la conclusión del partido, lamentó la derrota en rueda de prensa. "La primera parte no fue buena y en la segunda la reacción fue buena. De los goles no quiero hablar y no quiero poner excusas. Tenemos que aprender de los errores de la primera parte", explicaba Hansi Flick.

Y agregaba: "Espero recuperar jugadores después del parón, que es lo importante. Pero hoy perdimos y todos están decepcionados. Es duro perder 4-1 pero es un partido y debemos seguir".

EFE Hansi Flick habló de la baja de Lamine Yamal y puso en duda su presencia en el Clásico.

Pese a caer, el técnico alemán se mostró optimista. "Hay que aceptar la derrota, pero quiero ser positivo. Ahora es bueno tener el parón, así los jugadores cuando vuelvan podremos regresar a nuestro nivel y nuestra mejor versión", concluyó.

EL ASOMBRO DE PACO GONZÁLEZ CON LAS DECLARACIONES DE HANSI FLICK

Dani Senabre y Miguel Rico analizaron durante 'el Tertulión de los domingos' la derrota del Barcelona. Y ambos coincidieron en decir que "no sirven las excusas". Pero Paco González, director de Tiempo de Juego, quiso ir más allá de lo futbolístico y afirmó que las declaraciones de Hansi Flick al finalizar el partido le resultaron "muy curiosas".

"Hay veces que un equipo grande pierde por mala suerte, porque hay partidos en los que llega mil veces y no las mete. Pero es que hoy ha sido el Sevilla superior", afirmó Paco González.

Y agregó seguidamente: "Flick ha dicho que a los jugadores le viene bien que se vayan con la selección para que liberen la mente. Unas declaraciones que dan la sensación de que ve a los jugadores algo atascados".

El director del programa también destacó que Flick pidiera que Pedri y De Jong tuvieran ayudas en las tareas defensivas. "Me ha parecido que era un 'palillo' para los jugadores del ataque, porque Cubarsí también parece que se ha quejado de la falta de presión. Pero si fuera eso, habría metido a Casadó, aunque no tenía muchas soluciones", explicó para finalizar.

