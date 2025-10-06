El reto viral al que se sometió Xavi Hernández en TikTok: elegir a un centrocampista que considere mejor que él

Xavi Hernández se somete a un test para Tiktok: ¿Qué centrocampista es mejor que él?

¿Hay algún centrocampista (en activo o recién retirado) para Xavi Hernández mejor de lo que fue él? Es la pregunta del reto al que le sometió el creador de contenido Adri Contreras en su cuenta de TikTok.

Al ex entrenador del Barcelona le fueron pasando un vídeo con imágenes de algunos de los mejores talentos del mundo en el centro del campo. "Quédate callado hasta que Xavi diga un medio mejor que él".

Cargando…

A Xavi Hernández le dieron muchas opciones, desde jugadores del Barcelona como Gavi o Fermín, otros de LaLiga como Pablo Barrios, Güller, Valverde; de ligas extranjeras como De Bruyne o Zubimendi; y otras estrellas retiradas no hace mucho tiempo como Pirlo o Lampard, entre otros.

Su eleccion no dejó indiferente: puede no ser la más idónea para el barcelonismo pero eligió a uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol contemporáneo.