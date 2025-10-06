Maldini analiza la derrota del Barcelona en la octava jornada de liga: "El Sevilla lo aniquiló"

El FC Barcelona ha vivido su primera semana negra desde que empezó la temporada 25-26. El equipo de Flick perdió en Champions con el Paris Saint Germain en la última jugada del partido, en un encuentro que quizás mereció más. Afrontaba la jornada de liga como una oportunidad para resarcirse y seguir siendo el líder de la competición por delante de un Real Madrid que había cumplido con su misión el sábado frente al Villarreal, pero las cosas no salieron como Flick las tenía planeadas.

El Sevilla fue muy superior desde el inicio del partido, con ocasiones muy claras ante una pasividad defensiva del Barça. El primer gol del equipo hispalense llegó de la mano de Alexis Sánchez desde el punto de penalti. Un penalti que el colegiado del partido, Muñiz Ruiz, tuvo que revisar en el VAR tras no pitarlo en primera instancia.

EFE Alexis Sánchez celebra su gol, en el Sevilla - Barcelona

El Sevilla siguió atacando y rozo el segundo gol en varias ocasiones, siempre con Isaac Romero como protagonista. El delantero sevillista acabó poniendo el 2-0 tras un gran pase de Rubén Vargas. Fue en ese momento cuando el equipo de Flick reaccionó y antes del descanso Rashford recortó distancias.

En la segunda parte, el Barça mejoró y tuvo el empate en las botas de Lewandowski que mandó un penalti fuera. Una acción que despertó al Sevilla y que en los minutos finales asestó dos golpes a la contra para cerrar una goleada y sellar la primera derrota del combinado culé en LaLiga.

EFE Lewandowski, tras fallar su penalti en el Sevilla-Barça

maldini analiza la derrota del barça

Maldini tiene claro que una de las razones principales de la derrota fue "la intensidad", un argumento que también expuso Pedri al termino del encuentro. Para el comentarista de Tiempo de Juego el equipo de Almeyda fue "valiente, hombre a hombre en el medio del campo y prácticamente al Barça le aniquiló".

El comentarista de Tiempo de Juego hace especial énfasis en la forma de jugar que tuvo el equipo andaluz por que "con ese riesgo extremo, esa defensa tan adelantada, hay equipos que ya le están haciendo daño al Barça, el Rayo, el PSG, lo hizó el Levante que llegó a ponerse 2-0 arriba en el marcador".

Para Maldini "no se entendió la suplencia de Eric García, que venía de hacer un gran partido frente al PSG" y pesé a las dos derrotas en la misma semana cree que "se va a recuperar, ya tuvo la semana pasada una pájara más o menos similar porque tiene futbolistas para ello".