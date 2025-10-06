fútbol
Países Bajos tendrá que esperar a Memphis Depay porque le han robado el pasaporte
El jugador neerlandés no ha podido viajar desde Brasil a Europa por no tener toda la documentación necesaria después de que le robaran el pasaporte.
Memphis Depay, jugador del Corinthians, no se ha reunido a la concentración de Países Bajos por el robo de su pasaporte en Brasil para poder jugar con su selección. Lo que estaba planeado es que el jugador viajara a Europa el domingo por la noche aunque finalmente no se pudo subir al avión. De hecho, la Federación neerlandesa comentó que Depay está haciendo "todo lo posible" para concentrarse con su selección "cuanto antes".
"Esto es desafortunado, sobre todo para Memphis, pero también para nosotros. Como entrenador quieres comenzar las preparaciones con toda tu plantilla", expresó el seleccionador Koeman. "Hay circunstancias que no podemos controlar. Esperamos que pueda unirse a nosotros en el campo de entrenamiento lo antes posible", terminó diciendo.
Además, Koeman explicó que el delantero de 31 años se unirá al equipo una vez que obtenga la documentación adecuada para reemplazar su pasaporte. Hay que recordar que es un jugador clave y que el mes pasado marcó un doblete contra Lituania. Dos tantos con los que se convirtió en el máximo goles con 52 tantos en 104 partidos jugados.