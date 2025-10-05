Mateu Lahoz: "No es que no me haya parecido penalti lo de Araujo en el Sevilla-Barça, es que hacía mucho tiempo que no veía algo tan grave"

El Sevilla goleó este domingo al Barcelona por 4-1, haciendo así que los de Hansi Flick cosecharan la primera derrota de la temporada.

Partido que se puso de cara para el Sevilla gracias a un penalti que transformó Alexis Sánchez tras una acción de Araujo con Isaac Romero

Imagen del penalti de Araujo sobre Isaac Romero en el Sevilla-Barça

la opinión de mateu lahoz

Antes del comienzo del Celta-Atlético de Madrid, el excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz explicó en Tiempo de Juego que para él no era penalti la acción: "Y hoy entendemos que el salmón que ha sucedido en Sevilla, de Isaac Romero, el salmón para mí es cuando tú saltas, ¿no? Con los dos pies hacia donde quieras. Se te puede escapar en el campo, porque tu situación, tu ubicación, no es buena".

Pero incluso, en su explicación, Mateu Lahoz va más allá al señalar que "no es que no me haya aparecido penalti, es que hacía mucho tiempo que no veía algo tan grave".

"Nos dijeron que no iban a entrar en cosas que no fueran manifiestas y sobre todo, más allá de esa acción, que para mí es totalmente fortuita, en el forcejeo entre ellos, me fijo en la reacción del bueno Isaac, que ve el que el balón sobrepasa la línea de fondo y el chico se iba a su posición sin ningún... Porque entendía que era el fútbol y de hecho, como te decía, más allá de ese contacto, que es un poquito del pie de Araujo en el sóleo o en el tendón de Aquiles de Isaac Romero, él hace un saltito con los dos pies a la vez. Quiero decir que es el saltito que te comentaba, que yo siempre le he llamado del salmón". completó Mateu Lahoz su explicación.