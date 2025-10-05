Dani Senabre señala a varios jugadores del Barcelona tras la derrota contra el Sevilla: "Algunos no han aparecido"

El FC Barcelona, tras la victoria del Real Madrid contra el Villarreal, estaba obligado a ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán para recuperar el liderato. Y para intentar conseguir esos tres puntos, Hansi Flick no pudo contar con un Lamine Yamal lesionado y formó un ataque con Rashford, Ferran Torres y Robert Lewandowski.

EFE Hansi Flick habló de la baja de Lamine Yamal y puso en duda su presencia en el Clásico.

DOLOROSA DERROTA EN EL SÁNCHEZ PIZJUÁN PARA PERDER EL LIDERATO

Sin embargo, el experimento no le funcionó al técnico alemán, que se vio sorprendido por un valiente conjunto hispalense que venció 4-1. Un resultado que provocaba la primera derrota de la temporada del equipo azulgrana en el campeonato liguero.

El equipo entrenado por Matías Almeyda inició el partido con mucha intensidad y en el minuto 13 encontró el premio del gol con un penalti que transformó Alexis Sánchez para poner el 1-0 en el marcador. El Sevilla dominaba, se sentía cómodo y en el 37' Isaac Romero amplió la ventaja marcando el 2-0 en un rápido contragolpe que se inició con un robo de Suazo a Koundé.

Los hispalenses pudieron sentenciar antes del descanso, pero Szczesny evitó el tercero con varias intervenciones de mérito. Aunque de que el colegiado mandara a los futbolistas a los vestuarios, el Barcelona encontró la reacción con un gran tanto de Rashford que aprovechó un error de Agoumé para poner el 2-1 en el tiempo de descuento.

EFE Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Carmona ante el Barcelona

En la segunda parte, el Barça mejoró y pudo empatar con un penalti. Lewandowski cogió la responsabilidad de lanzar la pena máxima, pero su disparo salió por el lado derecho de la potería defendida por Vlachodimos.

Error que espoleó a un Sevilla que en los minutos finales marcó dos goles más. El 3-1 llegó en el minuto 89 cuando Carmona culminó un contragolpe letal. Y el 4-1 definitivo lo marcó Akor Adams para dar la puntilla a un Barcelona que pierde el liderato.

DANI SENABRE señala a varios jugadores

Paco González preguntó su opinión a Dani Senabre tras la derrota del Barcelona y el comentarista fue tajante y no admite excusas. "Se me queda mal cuerpo porque el partido contra la Real Sociedad ya no fue bueno y lo resolvió Lamine y el PSG te atropelló", empezó diciendo.

EFE Pedri se lamenta tras el 3-1 que marcó Carmona en el Sevilla - Barcelona.

Y agregaba: "A mí me gusta la gente valiente y hay que aplaudir al Sevilla porque ha sido valiente. Pero creo que en el Barça, por mucho que los jugadores estén cansados y no esté Lamine, hay futbolistas que no han aparecido como Dani Olmo, Ferran Torres o Lewandowski".

Para finalizar, Dani Senabre dejaba una reflexión sobre lo que debería hacer el Barcelona durante el parón de selecciones. "Toca reflexionar porque la derrota no es una casualidad ni una anécdota. Es la primera, no pasa nada... pero conociendo a Flick seguro que está cabreadísimo y que buscará soluciones".