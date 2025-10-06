COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

motogp

Marc Márquez esquiva el quirófano

Los servicios médicos de Ducati han optado por un tratamiento conservador y han anunciado que no estará disponible los próximos Grandes Premios de Australia y Malasia.

Márquez en los talleres de Ducati tras una sesión para el olvido del piloto catalán.

EFE

Márquez en los talleres de Ducati tras una sesión para el olvido del piloto catalán.

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el

1 min lectura

Finalmente Marc Márquez no pasará por quirófano después de su caída en el Gran Premio de Indonesia. Marco Bezzecchi, que salió desde la pole, volvió a fallar en cuanto se apagó el semáforo y perdió varias posiciones y en su afán de recuperarlas lo más rápido posible acabó por los suelos llevándose por delante en la curva siete a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), que resultó embestido por detrás.

Este lunes, tras aterrizar en España, Márquez se dirigió a hospital para "someterse a varias pruebas médicas" donde "se le ha diagnosticado una fractura en la base de la apófisis  coracoides y una lesión en los ligamentos del hombro derecho", como dice el comunicado de Ducati. 

"El examen clínico y la evaluación radiológica han descartado cualquier relación con lesiones previas y han confirmado la ausencia de desplazamiento óseo significativo", confirmaron. Además, el equipo médico "ha optado por un plan de tratamiento conservador, que implica reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la completa curación y consolidación clínica de la fractura, lo que le descarta definitivamente para  los próximos Grandes Premios de Australia y Malasia".

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking