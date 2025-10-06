Marc Márquez esquiva el quirófano

Finalmente Marc Márquez no pasará por quirófano después de su caída en el Gran Premio de Indonesia. Marco Bezzecchi, que salió desde la pole, volvió a fallar en cuanto se apagó el semáforo y perdió varias posiciones y en su afán de recuperarlas lo más rápido posible acabó por los suelos llevándose por delante en la curva siete a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), que resultó embestido por detrás.

Este lunes, tras aterrizar en España, Márquez se dirigió a hospital para "someterse a varias pruebas médicas" donde "se le ha diagnosticado una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión en los ligamentos del hombro derecho", como dice el comunicado de Ducati.

"El examen clínico y la evaluación radiológica han descartado cualquier relación con lesiones previas y han confirmado la ausencia de desplazamiento óseo significativo", confirmaron. Además, el equipo médico "ha optado por un plan de tratamiento conservador, que implica reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la completa curación y consolidación clínica de la fractura, lo que le descarta definitivamente para los próximos Grandes Premios de Australia y Malasia".