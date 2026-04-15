Tiempo de Juego sigue siendo el LÍDER de la radio deportiva

En esta primera oleada de 2026, 1.974.000 oyentes eligen cada fin de semana a Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño para seguir la actualidad. El programa de la Cadena COPE reúne alrededor de la radio a 1.784.000 personas los sábados y a 2.163.000 los domingos.

Durante los últimos meses hemos vivido el tramo más importante de LaLiga, en la que el Barcelona ha logrado distanciarse del Real Madrid para acercarse al título. En la Champions League, estamos viviendo los cruces en los que Barcelona, Real Madrid y Atlético buscan alcanzar las semifinales. Manolo Lama nos sigue narrando los partidos de la selección española previos al Mundial que viviremos este verano. En Fórmula 1, Carlos Miquel nos cuenta el comienzo del Mundial, con mala suerte de momento para los pilotos españoles. Y Ángel García nos narró una final histórica de Carlos Alcaraz en Australia, donde se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro torneos del Grand Slam con 22 años y 274 días.

El mejor equipo de comentaristas deportivos

El programa de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño narra todo lo que pasa en el deporte dentro y fuera de nuestras fronteras, haciendo especial hincapié en el minuto a minuto de lo que ocurre en los campos de fútbol de Primera División y de la Champions League. Y para ello, lo hace con el mejor equipo: Manolo Lama, la voz del Real Madrid; Manolo Oliveros, con el Barcelona; y Rubén Martín, que acompaña al Atlético de Madrid, entre otros.

COPE Tiempo de Juego lidera la radio deportiva española en este primer EGM de 2026.

Junto a estos narradores, Xuáncar y Pilar Casado cuentan el baloncesto; Ángel García pone toda la pasión con las hazañas de los tenistas y de los golfistas españoles; Heri Frade transmite toda la emoción de las grandes vueltas ciclistas.

'Tiempo de Juego' sigue siendo un referente en las redes sociales

El programa líder de las retransmisiones deportivas se escucha y se ve, acumulando en YouTube una media de cuatro millones de reproducciones cada mes, con una comunidad de seguidores que no se pierden ninguno de los programas con Paco González y Manolo Lama, con más de 540.000 seguidores.

En redes sociales, el programa deportivo arrasa a sus competidores, sumando 530.000 seguidores en X, casi 656.000 en Facebook, casi 250.000 en Instagram y 357.000 en Tik Tok; redes donde se pueden ver las narraciones de Manolo Lama, Oliveros y Rubén Martín; los momentos más graciosos del programa o los temas más curiosos que se tratan durante las más de doce horas de emisión que hay cada sábado y cada domingo.