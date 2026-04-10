Poli Rincón estalla por el juego del Real Madrid durante el partido ante el Girona: "¿Qué te genera este equipo?"

El partido entre el Real Madrid y el Girona en el Santiago Bernabéu ha llegado al descanso con empate a cero, un resultado que ha provocado el análisis crítico de los comentaristas de Tiempo de Juego. Heri Frade ha señalado que un "Madrid, Madrid, con este partido, tendría que ir ganando", una reflexión que ha dado paso a la dura intervención de Poli Rincón.

El exfutbolista ha sido tajante con el juego del equipo blanco durante la primera mitad y ha expresado su frustración. "No tenéis todos la sensación de que el Madrid no nos genera nada", ha comentado antes de lanzar una pregunta al aire que resume su sentir: "¿Qué te genera este equipo?".

Esa misma idea la repitió al final del partido: "Hoy tenía que haber ganado"

Sin capacidad de reacción

El comentarista ha profundizado en la apatía que le transmite el conjunto blanco, asegurando que no le ha "levantado el asiento en ningún momento".

"Yo no tengo esa sensación de que el Madrid va a pegar un arreón de 10 minutos y le va a meter 3 goles, eso no lo tenemos ninguno, ¿o estoy equivocado?", añadió el exjugador del Real Madrid.

LaLiga regresa a los años 90

Pese a la crítica, Rincón ha recordado que La Liga "está lejos, pero no está perdida". También ha reconocido el buen hacer del Girona, un equipo con un "equilibrio magnífico en cómo junta las líneas" y que ha jugado "muy bien" durante la primera parte en el Bernabéu.