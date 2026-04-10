La solución del Real Madrid ante la baja de Tchouaméni para el encuentro de vuelta ante el Bayern en Múnich: "Piénsalo un poquito en frío"

El Real Madrid cayó el pasado martes por 1-2 contra el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un resultado que complica la eliminatoria. A la derrota se suma la baja de Aurélien Tchouaméni para el partido de vuelta en Múnich, ya que el centrocampista francés vio una tarjeta amarilla que le acarrea suspensión por acumulación de amonestaciones.

Una solución inesperada sobre la mesa

En medio de este panorama, ha surgido una propuesta para cubrir la ausencia del francés. Durante la retransmisión del Real Madrid-Girona de este viernes en Tiempo de Juego, el exfutbolista Poli Rincón sugirió una alternativa para el once titular. Ante el comentario del periodista Heri Frade, Rincón apostó por alinear al internacional español Dean Huijsen capaz de actuar como pivote defensivo.

Según Rincón, esta opción ofrece múltiples ventajas tácticas. "Piénsalo un poquito en frío", comentó el colaborador, quien argumentó que "ese futbolista te puede dar salida de balón, te puede dar seguridad por delante de los centrales, se puede convertir en un tercer central cuando te ataquen o te roben un balón". Para el exfutbolista, es una opción que "te da una cantidad de posibilidades".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Aurelien Tchouameni, durante el Real Madrid-Bayern

Esa idea ya la lanzó Poli Rincón el mismo martes tras la amarilla al francés. "Yo sin ninguna duda, y te lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reclamar, Huijsen, lo tiene todo", afirmó con rotundidad.

Para Rincón, el joven futbolista posee las cualidades técnicas necesarias para ocupar esa demarcación. "Huijsen tiene visión para el juego, sabe sacar el balón controlado de la jugada", ha argumentado para defender su elección.