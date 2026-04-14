Petón sentencia el futuro del Atleti en Champions tras eliminar al Barça: "Juega la final en Budapest"

La clasificación del Atlético de Madrid para las semifinales de la Champions League ha desatado la euforia entre su afición. Unas 25.000 personas permanecieron en el estadio tras el partido para celebrar el pase junto a los jugadores y el cuerpo técnico en lo que el comentarista Petón, de 'Tiempo de Juego', ha descrito como un momento maravilloso.

El equipo rojiblanco ha sellado su billete a la siguiente ronda con un global de 3-2, a pesar de caer derrotado por 1-2 en el partido de vuelta. Según el análisis de Petón, la eliminatoria se había complicado por errores individuales, pero el equipo supo sobreponerse a la adversidad para seguir adelante en la competición.

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Un equipo "tocado por la gracia"

Para Petón, este Atlético tiene algo diferente. El colaborador de 'Tiempo de Juego' ha afirmado que el conjunto madrileño está "tocado con ese puntillo de gracia que tienen los equipos especiales en algunas temporadas". Ha añadido que se perciben sensaciones de que va a acabar en belleza.

Este Atlético de Madrid está iluminado, tocado con ese puntillo de gracia que tienen los equipos especiales" Petón

Marcos Llorente, decisivo

El analista ha destacado el papel de un futbolista por encima del resto: Marcos Llorente. Una galopada suya por la banda derecha cambió el rumbo del partido cuando el Atlético más lo necesitaba. Petón no ha dudado en calificarlo como "el mejor futbolista de este equipo en este momento".

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La confianza de Petón en el equipo es total y lo considera uno de los grandes aspirantes al título. Su predicción es clara y contundente, y sitúa al equipo en el partido decisivo: "Juega la final, en Budapest". El comentarista ha definido la temporada actual como un año especialmente mágico que está destinado a terminar en éxito.