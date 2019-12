El votante de izquierdas que defiende a Martínez-Almeida para dejar KO a Javier Bardem

Elías es un madrileño de mediana edad. Estudió la carrera de medicina y siempre ha mostrado una especial sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. De hecho, su medio de transporte generalmente es la bicicleta o el patín eléctrico de alquiler. Asistió el pasado viernes 6 de diciembre a la Marcha por el Clima de Madrid. Allí tuvo la oportunidad de escuchar el discurso del actor Javier Bardem.

Un discurso que a Elías le marcó, no por el insulto que propinó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida o al presidente de EEUU, Donald Trump, sino por lo que a su juicio fue una intervención propia de “ecologistas ignorantes de manual, que solo se dan golpes en el pecho lamentándose de que los políticos están vendidos a las grandes élites”.

Elías, que por cierto se ha confesado votante de opciones de izquierdas, se ha mostrado cansado de tanta “hipocresía”, reclamando un ecologismo que “comience desde la infancia”. Considera que el sistema educativo actual es más bien destructivo con el medio ambiente: “Es curioso que se talen centenares de árboles para publicar libros de texto que hagan referencia a la contaminación”.

Ante esta circunstancia, Elías se pregunta... “¿Desde cuando Javier Bardem es ecologista?” De hecho, ha recordado que el actor viaja de España a EEUU (país donde reside de manera habitual) en su jet privado, además de emplear un vehículo con gasolina altamente contaminante.

Pese a la crítica al célebre actor, reconoce su tarea por concienciar sobre la situación que vive la Antártida desde principios de 2018: “No le quiero quitar mérito, pero la ecología no es solo proteger y concienciar sobre los casquetes polares, sino trabajar por sensibilizar a la población sobre el plástico, la re utilización de los enseres, fomentar la reforestación de bosques, la limpieza de los mares y buscar otras soluciones a los combustibles contaminantes y a la producción de energía”.

Así las cosas, Elías ha instado a Bardem a no insultar gratuitamente a un político que no es de su cuerda ideológica : “Preocúpese más de dar ejemplo, que no lo hace del todo. No haga proclamas en favor del medio ambiente cuando lo ha convertido en un mensaje político. La campaña electoral ya ha terminado”, ha sentenciado el ciudadano.