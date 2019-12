El nuevo lamento de Martínez-Almeida tras las palabras de Bardem en la Marcha por el Clima: “No fue elegante"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este lunes que acepta las disculpas de Javier Bardem por haberle llamado "estúpido" en la manifestación contra el cambio climático del pasado viernes. Bardem abrió un hilo en Twitter para pedir "disculpas" por haberse "dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante".

"Por supuesto que acepto las disculpas de Javier Bardem, como no puede ser de otra manera", ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios desde la Cumbre del Clima.

"Lo que lamento no es el insulto de Javier Bardem, porque eso uno lo tendrá que aguantar y ya veremos cómo lo aguantamos, lo que me molesta es que Javier Bardem no hiciera ninguna referencia a la ciudad de Madrid, no reconociera el orgullo de ciudad que tenemos, el orgullo de una ciudad que en menos de 30 días ha sido capaz de organizar una COP de estas características, con un conjunto de infraestructuras y de servicios públicos que han permitido que la Cumbre por el Clima se celebrara", ha explicado.

"A mí lo que de verdad me molesta no es que Javier Bardem me insultara, acepto sus disculpas sean o no sinceras", ha recalcado el alcalde, antes de criticar que el actor "no tuviera la elegancia de hacer un reconocimiento a la ciudad de Madrid".

La guerra entre el Primer Edil madrileño y el popular actor se remonta al pasado viernes, cuando este último llamó a título "muy personal" estúpidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la lectura del manifiesto que ha cerrado la Marcha por el Clima de Madrid.

"Perdonad, esto es a nivel muy personal, desde ese estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta, esto también es personal, ese estúpido de Almeida, que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes", declaró.

El comentario hiriente de Bardem no pasó inadvertido para Martínez-Almeida, que a través de su cuenta oficial de Twitter publicó el siguiente comentario: "El típico listo, eso si muy progre, que piensa que lo de pagar impuestos no va con él".

Adjunto al comentario, sacó a relucir una noticia publicada hace más de dos años, en la que informaba que el Tribunal Supremo había impuesto al actor dos sanciones con un valor total de 151.000 euros por infracciones tributarias leves derivadas de la liquidación del IRPF de los ejercicios 2006 y 2007 y cometidas con la sociedad Pinguin Films, S.L. de la que era socio y administrador único.