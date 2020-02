La técnica infalible para eliminar las arrugas de tu prenda

Conforme nos vamos haciendo mayores, nos preocupa más la imagen que proyectamos hacia el exterior en todos los sentidos: peinado, marca de zapato, colocación de la corbata o del cuello de la camisa, así como nuestra vestimenta. En este último punto nos vamos a centrar, aunque no para explicar cuales son las combinaciones de colores más convenientes, sino para que conozcas las técnicas que puedes emplear para mantener tu ropa lisa sin necesidad de planchado.

Y es que, sin duda, planchar es una de las tareas domésticas que más pereza genera, especialmente en verano, debido al calor que desprende. ¿Cuáles son las técnicas? Algunas son de sobra conocidas, pero otras quizá te sorprendan y lo puedes añadir a tu catálogo de ideas.

Aerosoles

Aerosoles anti-arrugas es uno de los métodos más eficaces, sobre todo para las prendas de algodón. Para hacer un buen uso del producto, debes emplearlo sobre la prenda cuando aún está húmeda. Luego, se extiende y se tiende bien estirada para que quede completamente seca.

Secadores de pelo y planchas de pelo

Quizá te sorprenda, pero los secadores de pelo son también un buen aliado para este objetivo. La mejor técnica es humedecer las partes más arrugadas de la prenda, estirarla bien y luego proceder al secado con la máquina, aunque a un nivel bajo, para evitar que se queme.

El secador de pelo no es la única táctica, porque también podemos recurrir a la plancha del pelo, al que recurren generalmente las mujeres para alisar su cabello. No obstante, hacer uso de la plancha del pelo es únicamente recomendable si las arrugas son pequeñas, concretamente en los puños de las camisas o en el cuello. Al igual que sucede con el secador del pelo, ¡debemos marcar un número bajo en la plancha para que no haya riesgo de incendiar la prenda!

El colchón de tu cama

Seguro que esta técnica la deconocías completamente. ¿Sabes que puedes aplastar tu ropa debajo de un colchón? Sin embargo, para conseguir un resultado satisfactorio no tenemos que estirar la prenda, sino enrollarla de manera individual para, a continuación, colocarlas debajo del colchón durante el periodo de una hora aproximadamente. Si el procedimiento se ha hecho correctamente, las arrugas habrán desaparecido.

Vinagre

El vinagre generalmente se ha empleado en los hogares para cocinar y para fregar el suelo, lo que a veces genera un olor insoportable en las habitaciones. Pero... ¡también es un método para hacer desaparecer las arrugas! ¿Cómo se hace? Sencillo, rellenando una botella con una tapa rociador de vinagre y, sobre todo, de agua. Luego, tiende la prenda al aire libre y cuando se seque, notarás una considerable mejoría.

Uso de la lavadora

Pero, ojo, porque para que la ropa no nos quede excesivamente arrugada tras el lavado, el paso de la prenda por la lavadora nos facilitará o nos dificultará la tarea. Para hacernos la vida más fácil, no llenes la lavadora, y opta por un lavado con carga normal.

El uso de suavizante es esencial, porque permite ablandar las fibras, lo cual a su vez evita las arrugas. Una vez llega el momento del centifrugado, que este sea suave. Con ello no lograrás que la ropa quede completamente seca, pero es más conveniente un secado desde el tendedero para reducir la cantidad de arrugas.