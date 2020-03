La carta de un contagiado por COVID-19 que deja en mal lugar al Gobierno y alaba a los sanitarios

España roza los 65 mil contagiados por el COVID-19, de los cuales casi 5.000 han fallecido. La nota positiva es que los recuperados se acercan a los 10.000. Cuando nos encaminamos a las dos semanas desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el Estado de Alerta y el consiguiente aislamiento de la población en sus hogares, las muestras de cariño hacia el personal sanitario no cesan. Se manifiesta de múltiples maneras, como el homenaje en forma de aplauso que los españoles rinden cada día desde sus balcones al personal sanitario, o a través de las cartas y mensajes de personas anónimas que reivindican esta labor.

Héroes anónimos

Y es que los profesionales sanitarios se han convertido en los grandes héroes anónimos de nuestro pais. Un personal que no percibe sueldos millonarios por su impagable tarea, que además ejercen en muchos casos con la protección necesaria. Esto hace que casi 10.000 sanitarios hayan dado positivo por coronavirus.

Una de las cartas es la que ha enviado a COPE Rafael Mateo Alcántara. Un señor de mediana edad que fue contagiado por este virus que amenaza nuestro bienestar. Rafael ha alabado a estos profesionales por el trato recibido. Una misiva de gran carga emocional;

Una carta muy emocionante

En estos días de desinformación interesada, de cifras, curvas, números morbosos, quejas, paletos paseando, miedos, desconfianza, mercados desbocados, mentiras estadísticas, pánicos económicos, incertidumbres futuras, en donde nada de lo que era nuestro mundo hace unos pocos días parece existir, descubro, después de 15 días de fiebre alternativa, que una visita a la urgencia para descartar una neumonía te vuelve a reconciliar con el mundo, ese mundo que creías desaparecido bajo las cifras y que pensabas que se había evaporado como por arte de magia.

Pues sí, señores, después de escuchar las noticias sobre los colapsos de las urgencias, del caos de nuestra sanidad, de todos los males de este sistema, te presentas para decir que llevas ya 15 días tocado pero no hundido, que no toses ni te ahogas pero que esa fiebre continúa.

Evidentemente te sientes mejor que muchos de tus compañeros de espera, todos con mascarilla, todos con guantes, alejándote disimuladamente cuanto puedes de todos ellos, porque están tosiendo como verracos y ellos, seguro que están mal, pero tú no, porque tú haces deporte, te cuidas, tu buen gimnasio, comes sano, aunque tienes esa edad ya de semi-riesgo porque estás ya crecidito. En el fondo eres abuelo aunque joven, por supuesto, mucho más que los demás.... iluso mío...

Cuando te toca el turno te atienden unos ángeles sin alas que no se quejan de no estar protegidos adecuadamente, que lo único que les preocupa eres tú. Curiosamente ya no eres un dato, un número, una línea recta ascendente. Te miran con unos ojos llenos de cariño para preguntarte qué te pasa, qué síntomas tienes y te empiezas a dar cuenta de que eres una persona y que realmente a ese doctor/sanitario/ auxiliar/celador le importas como persona y no como estadística y descubres que todo tu mundo anterior sigue vivo, que no se lo han cargado los políticos, ni los periodistas, ni tan siquiera el puto bicho de los cojones.

Te hacen la placa: enfermeras y doctores con una sonrisa: neumonía al 50% pero te dan esperanza: tienes buen aspecto, no te ahogas, si la analítica y el electro no detecta nada raro te puedes ir a casa a curarte. Pero… ¿no te mandaban directamente a una UCI sin respiradores a palmarla en silencio? ¿O a IFEMA como un 'homeless'? Pues no. Analítica bien, electro bien. Mi ángel de la guarda de la edad de mi hija, 30 años, médico de familia, en funciones de urgencias, me dice que, a casita, que en seguida me dan mi medicación para 10 días y ya está. Pero...¿hay medicación para esto? Pues sí, pero eso no lo dicen en las noticias negras de los datos lineales, del morbo por las muertes…

En resumen, salgo de la urgencia con una infección pulmonar aguda con neumonía del 50% compatible con el COVID 19, con mi bolsita de pastillas como si fueran chuches y más feliz que una perdiz, dándole las gracias a Dios y a ellas, por haber conocido a Helena, mi doctora, a Ana mi enfermera y al resto de ángeles sanitarios que se niegan a que seamos reducidos a números estadísticos y que están trabajando por pura vocación, dando lo mejor de ellos, sin importarles si van a llegar tarde a casa, si les van a infectar o si no van a poder dar un beso a sus hijos antes de que se duerman.

He recuperado la fe en el mundo porque todavía en el mundo quedan PERSONAS que tienen fe en las personas. Para mi sois una raza superior y quiero compartir mi felicidad, alegría y experiencia con vosotros y con todos los que quieran leerme porque nunca nadie salió tan alegre con una neumonía por COVID-19 de un hospital como yo, porque he comprobado que los ángeles existen y que Dios les ha puesto a nuestro lado para darnos los que la humanidad pretende quitarnos: Ilusión, fe y confianza en unos profesionales que me merecen todo el respeto por ser sobrenaturales.

Gracias, Urgencias del Hospital Puerta de Hierro y a todo el personal del Centro. ¡Sois mis héroes y os quiero! ¡Somos imparables!

Rafael Mateo Alcántara. PD: Tengo la suerte, además, de estar casado con uno de esos ángeles.

