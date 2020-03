¿Debes usar protector solar en la cara aunque no salgas de casa?

En estos días de confinamiento por el brote de coronavirus no podemos olvidarnos de nuestra piel. Es necesario aplicarle unos cuidados cotidianos e incluso algún "extra", ahora que tenemos un poco más tiempo.

En COPE Cool hemos hablado con la experta Leticia Carrera, directora de Felicidad Carrera que nos explica que, como no podría ser de otra manera, el primer paso de la belleza, es la limpieza. "Ante todo, mantenerla siempre muy limpia, utilizar buenos cosméticos, limpiadores, incluso cepillos de limpieza facial, para intensificar el efecto, dos veces al día".

HIDRATACIÓN, ESENCIAL, PERO ¿CÓMO INTENSIFICARLA?

Una vez al mes, recomienda Carrera deberíamos dejar actuar los productos más en profundidad, "aplicando más cantidad de la habitual, a modo de mascarilla, y cubriendo el rostro con un film osmótico (plástico de cocina) que haga un efecto oclusivo". Debemos dejarla actuar un buen rato, mientras se realizan otras tareas.

Tambien te puede interesar:

¿Sabes cómo afecta la luz azul del móvil y del ordenador a tu piel?

Trucos de maquillaje, deporte y recetas de tiramisú, las rutinas de la influencer para el aislamiento

¿PROTECTOR SOLAR, SIN SALIR DE CASA?

Aunque pueda parecer "absurdo" hay que "seguir utilizándola en las zonas expuestas, cara, cuello y manos". No olvidemos que en casa entra luz natural y que seguimos pasando muchas horas frente al ordenador y los móviles, que desprenden la luz azul, que favorece el envejecimiento o pigmentación. Además la luz artificial también influye en la aparición de las fastidiosas manchas.

La luz artificial también influye en la aparición de manchas

MAQUILLAJE EN CASA

En estos días del #quédateencasa, parece que no tenemos demasiadas ganas de maquillarnos, pero si antes del estado de alarma lo haciamos a diario, Leticia Carrera, recomienda tratar de seguir haciéndolo. Vernos guapas (maquilladas, bien peinadas y arregladas, no con ropa de estar en casa) "mejorará nuestro estado de ánimo" y hará que no nos dejemos más de la cuenta, con todo lo que eso conlleva.

Además, no está de más encontrar un momento para mimar la piel. "Podemos deleitarnos con un masaje facial con tu serum favorito, insistiendo en las zonas de arrugas, con pases circulares siguiendo el surcoi de las arrugas: en la frente, en el labio superior, en el contorno de ojos, en el cuello..."

DIETA RICA EN ANTIOXIDANTES

Aunque estos días pongar a prueba la fuerza de voluntad más férrea, debemos tener cuidado, en especial con lo que comemos., Debemos aprovechar para hacer recetas sanas, con alimentos antioxidantes: frutos rojos, nueces , aguacate, brócoli, tomate, papaya, aceite de oliva virgen extra, cítricos, pescado azul, y té verde o rojo". Y también un poco de chocolate negro.

No descuidemos nuesta piel en la cuarentena. "Cuidar la piel, cuidar nuestra autoestima en situaciones tan excepcionales como la que vivimos, no es nada frívolo, es absolutamente necesario", concluye

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores, en COPE Cool

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años, en COPE Cool

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz, en COPE Cool

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y decoración vintage, en COPE Cool

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez en Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro, en COPE Cool

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, con Sara Navarro y María Baras, en COPE Cool

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad, en COPE Cool

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo, en COPE Cool

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, jeans anchos y las 'fajas' de Kim Kardashian, en COPE Cool

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y los hogares del futuro, en COPE Cool

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities, en COPE Cool

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y decorar en otoño, en COPE Cool

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que no se lleva, 12 COPE Cool

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores que se llevan, 11 entrega de COPE Cool

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, guayaberas y cómo 'veranizar' tu casa, décima entrega de COPE Cool

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes de Feria, maquillaje para el calor, 'must' para mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de Influencers y piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible, pestañas de infarto, en COPE Cool

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo, QUINTO COPE Cool

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento, CUARTO COPE Cool

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner tus cuadros de tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz