Si quieres salir perfecta en las fotos de tu boda recuerda esto

Desde hace tiempo septiembre viene siendo uno de los meses elegidos por las novias para casarse. Es un mes en el que últimamente el tiempo acompaña con temperaturas muy agradables, nada que ver con los calurosos julio y agosto y un mes en el que además los precios pueden ser más baratos. Si eres de los que se ha sumado a esta opción, toma nota de los consejos de Daniel Alonso, elegido mejor fotógrafo de bodas UnionWep 2019 para salir perfecta en las instantáneas que estás a punto de protagonizar:

1. Rodéate de gente que te haga sentir bien. Los preparativos son un momento clave el día de la boda y es indispensable que estés bien acompañada por personas que no te pongan nerviosa y que te hagan pasar un buen rato. Además la música puede ser una gran aliada.

2. Pásatelo bien. Disfruta del día, de las personas con las que lo vas a compartir y déjate llevar. Ya has hecho todo lo que estaba en tu mano para que todo salga bien así que es el momento de relajarse y disfrutar porque cuanto más tranquila estés, mejor saldrá todo y mejor quedarás tu en las fotos.

3. Escoge un look con el que te sientas cómoda. Sé fiel a tu estilo también a la hora de elegir tu vestido de novia. Piensa que una boda es un día muy largo y que es importante sentirte lo más cómoda posible ya que vas a pasar muchas horas con el look que has elegido y, lo más importante, vas a tener unas fotos para toda la vida en la que necesitas verte reflejada pasen los años que pasen.

4. Busca inspiración sobre vestidos de novia y piensa qué quieres tú para tu gran día. No hay nada como estar cómoda en un día tan largo y lleno de emociones. Piensa en cómo vistes tu a diario y busca algo que vaya acorde con tu estilo. Necesitas verte vestida de novia sabiendo que va a ser un fiel reflejo de quién eres tu.

5. Di sí a un atelier. Todo lo que pueda personalizarse va a ser un plus para tu boda. Tu vestido habla de ti y nadie te va a entender mejor que una diseñadora con la que vas a elegir desde el tejido hasta toques mucho más personales como objetos/colores/complementos que tengan un significado especial.

6. Prepárate en un espacio amplio con luz natural. Busca un sitio donde te sientas cómoda y no te veas agobiada por el desorden. Sobre todo si te preparas en casa, lo ideal es el salón porque, por lo general, suele ser la estancia más amplia y con mejor luz natural.

7. No fuerces nada, deja que todo fluya. Suena muy idílico pero es real. Una novia relajada, que deja que sus emociones fluyan ese día, va a verse guapa sí o sí. Ríe, llora, canta, ama, grita, baila, abraza, siente…

FOTOS: DANIEL ALONSO