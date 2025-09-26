Carlos Herrera habla sobre el buque Furor que Sánchez ha enviado para apoyar la flotilla de Gaza

Escucha el análisis de las 7H de Carlos Herrera este viernes 26 de septiembre

Carlos Herrera desgrana las principales noticias de este viernes 26 de septiembre en 'Herrera en COPE'

La inmigración, los juzgados, la estabilidad parlamentaria y la flotilla son algunos de los elementos clave del día que explica el comunicador.

Entre otras cosas, ha contado que el buque Furor ha zarpado de Cartagena.

El comunicador lo califica como "otro hito del sanchismo: usar la mismísima Armada para tapar los problemas judiciales del Gobierno. Yo quiero recordar que había un programa de televisión en Antena 3 que era 'Furor'. Imagínense a todas asomadas a estribor, así con las dos manos, moviéndolas a un lado y a otro y cantando".

Prosigue su discurso asegurando que "esto lo dices así y puede parecer una broma, una maledicencia o una exageración. Pero es que el día que a Sánchez se le junta el banquillazo de su hermano, de su mujer con jurado popular, coge y anuncia una misión de escolta humanitaria".

ARMADA Buque Furor

"Misión de escolta que, vamos, no deja de ser una cortina de humo perfecta", desgrana Herrera en 'Herrera en COPE'.

"a sánchez le preocupa mantenerse en el poder para protegerse el futuro judicial que está por venir"

Ha explicado, además, que "no hay que perder de vista a un Sánchez que en realidad, hombre, no le preocupan los gazatíes; le preocupa mantenerse en el poder para protegerse lo mejor posible del futuro judicial que está por venir. Y como lo que está por venir todavía está por escribirse, este hombre quiere seguir. Ocupa el poder hasta 2027 y quiere seguir".

Por último, ha recordado la última entrevista que Herrera le hizo a Sánchez.

Si quieres descubrir más claves de su análisis a las 7h, no te pierdas el audio adjunto.