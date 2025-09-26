El periodista David Sánchez pasa facturas en El Partidazo de COPE a quienes dudaron del nivel de Eric García: "Se dijo de todo sobre él... ¡Eric, Selección ya!"

Uno de los futbolistas que mejor nota sacó en el Barcelona que ganó 1-3 al Real Oviedo fue el defensa Eric García. Fue el encargado de marcar el empate a uno y realizó un partido que confirma el buen estado por el que pasa el jugador.

En el momento en que se ensalzó, en El Partidazo de COPE, el nivel espectacular al que está Eric García, David Sánchez saltó para cobrarse algunas facturas: "Es que lo que se dijo de Eric García para atizarle a Luis Enrique..."

"¿Pero, de verdad, vas a pasar facturas con Eric?", le preguntó Juanma Castaño. "Toda la vida", aseveró David Sánchez refiriéndose a cuando Eric García acudía con la selección española cuando Luis Enrique Martínez era seleccionador. Seguramente, el jugador no tenía el nivel de ahora "pero tampoco era tan malo como se apuntaba. Todo el mundo le mataba. Se decía de él que no tenía nivel", recordó el periodista catalán.

Es evidente que el nivel de Eric García ha subido, y no es el mismo que cuando debutó. Aunque Miguel Rico puntualizó que tener un centro del campo inferior también condiciona al desarrollo de los defensas: "El Barcelona tampoco tenía un centro del campo como el que tiene ahora. Porque hay muchas veces que los defensas… En función de cómo trabaja el centro del campo, están vendidos", señaló.

"Para mí, selección", sentenció David Sánchez, pidiendo que Eric García pueda volver a vestirse con la camiseta de la Selección española. Y es que Eric García, que jugó 19 partidos con la Selección absoluta, no juega desde que España cayó eliminada por Marruecos en el Mundial de Catar, el 6 de diciembre de 2022.

La temporada pasada (2024-2025) ya su evolución fue notable, y brilló en partidos como en la semifinal contra el Inter de Milan. Ha ganado mucha confianza como futbolista del Barcelona y sabe desenvolverse igualmente bien tanto en la posición de lateral como en la de central.