Efectiva y sana, ¿conoces la dieta del 95%?

Lejos quedan las navidades pero aún tenemos que poner remedio a los efectos que los excesos han provocado en nuestra piel. Está "probado" que los alimentos más perjudiciales para ella son aquellos que "tienen un alto índice glucémico, con picos de insulina muy altos en sangre", explica a COPE Cool, el doctor José Luis Ramírez Bellver, dermatólogo de la clínica dermatológica internacional.

Las dietas extremas, nada recomendables tienen consecuencias antiestéticas para la piel

En estas fechas, más de uno va a someterse a "dietas extremas, nada recomendables y con consecuencias bastante antiestéticas a nivel cutáneo", como las temidas estrías, el descolgamiento o la flacidez. "Cuando hay un cambio brusco de peso, los compartimentos grasos de la cara se van reabsorbiendo, disminuyen y le dan un aspecto cansado, se marcan más las ojeras y se hace más evidente el surco entre las mejillas y del labio (nasogeniano), dando un aspecto triste a la piel y de envejecimiento prematuro".

Un buen aliado que nos puede ayudar a mejorar su aspecto, son las vitaminas. Los dematólogos coinciden en que "el ácido retinoico (retinol), -derivado de la vitamina A y de la vitamina C- es el que más evidencia un efecto positivo en nuestra piel".

La cantidad de vitaminas que nos llegan a la piel a través de la dieta es muy pobre

Sin embargo, advierte el doctor, "la cantidad que nos llega a la piel a través de la dieta es muy pobre". Por eso si queremos reducir manchas o arrugas finas, conseguir un poco más de luz o estimular la producción de colágeno, además de consumir productos ricos en vitaminas, "es necesario aplicar una crema".

En cuanto a los suplementos alimenticios, el experto recomienda no tomarlos, ya que "no hay estudios concluyentes que demuestren que mejoran la piel". "Otra cosa es que exista algún déficit demostrado de falta de vitamina D. En esos casos no solo es aconsejable, es parte del tratamiento, aunque no de manera sistemática" y siempre supervisado por un especialista.

Por otro lado, las dietas vegetarianas y veganas, "son muy ricas en antioxidantes y vitaminas y vienen muy bien para la piel, pero deben de estar muy controladas y aún así necesitarían un suplemento artificial de vitamina B12".

Eso sí, debemos desterrar el alcohol si queremos mejorar el aspecto de nuestra piel. "Produce deshidratación, piel seca y rojeces en mejillas, barbilla, nariz, debido a su efecto vasodilatador".

Por último, el doctor Ramírez de Bellver asegura que la mejor dieta comienza en el carrito de la compra. El 95% debería estar compuesto por productos sin ningún ingrediente adicional como frutas, verduras, proteínas sin procesar y el 5% por productos que nos gusten, como encurtidos, yogures, queso... Eso sí, siempre mirando bien sus etiquetas para comprobar que en su composición no tienen más de cinco ingredientes".

No te pierdas la entrevista completa y pincha ya en la entraga número 21 del podcast ¡Te esperamos!

Síguenos en cope.es/cope cool o en Instagram @COPECOOL

¿Qué es COPE COOL?

Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

COPE Cool es un PODCAST que presentan María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

Entrega número 21 de COPE Cool

Entrega número 20 de COPE Cool (Especial Navidad)

Entrega número 19 de COPE Cool

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool

Entrega número 16 de COPE Cool

Entrega número 15 de COPE Cool

Entrega número 14 de COPE Cool

Entrega número 13 de COPE Cool

Entrega número 12 de COPE Cool.

Entrega número 11 de COPE Cool

Entrega número 10 de COPE Cool

Entrega número 9 de COPE Cool.

Entrega número 8 de 'COPE Cool'

Entrega número 7 de 'COPE Cool''

Entrega número 6 de 'COPE Cool'

Entrega número 5 de 'COPE Cool'

Entrega número 4 de 'COPE Cool'

Entrega número 3 de 'COPE Cool'

Entrega número 2 de 'COPE Cool'

Primera entrega 'COPE Cool'