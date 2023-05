La decisión que lleva a una concejal de Madrid a no seguir tras las elecciones del 28M: "Es muy personal"

El 29-M es un día de bienvenidas y de despedidas. "A mí me pasó que lo primero que hice fue casar a unos ciudadanos y no tenía ni idea de cómo se oficiaba una boda municipal; además tuve un drama porque en la primera boda que oficié no se presentó el novio, así que tuve un comienzo y un final en la política bastante dramáticos", explica Tomás Gómez, exalcalde de Parla, su experiencia en el día después de unas elecciones como es este lunes. Los que permanecen son los ciudadanos, que damos la autoridad para que con sus decisiones gestionen de la mejor manera nuestro futuro.

"Yo creo que de los sitios hay que irse cuando uno está bien y con toda la satisfacción del trabajo bien hecho, y creo que eso falla un poco en la política". Blanca Pinedo recoge sus cosas. Ha sido la única concejal del Ayuntamiento de Madridque ha decidido no presentarse a la reelección. "Yo no soy muy de despachos, así que no hay mucho que recoger, como mucho tendré que recoger cuatro reconocimientos que me han hecho en estos años, que creo que son bonitas y que creo que debo tener por orgullo de mis hijos", relata a José Luis Concejero en el último episodio de '28M, el daily', el pódcast de COPE que te ha acompañado durante todo este proceso electoral.

Después de que la "ola azul" o el "tsunami", que han denominado varios miembros de la izquierda, haya engullido al PSOE con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, dejando al Partido Popular como gran ganador, presentamos el caso de una concejal que da un paso al lado en su carrera política: "Quizá mi decisión es muy personal por entender que quiero volver al sector privado después de 10 años en lo público. También hay un componente familiar, mis hijos, mis padres, mis amistades... hay un momento en el que uno también tiene que dedicar tiempo a ello".

En Madrid un concejal cobra cerca de 67.000 euros brutos al año, en Barcelona, con competencias, el sueldo sube a los 98.000 y en Valencia, con dedicación exclusiva, llega a los 70.000 euros. Sin embargo, en la mayoría de los pueblos pequeños, "pierdes dinero", como cuenta Juan Carlos, el ganadero de Cantalojas: "Lo haces por tu pueblo, por dar un servicio a los vecinos". Es difícil pensar que alguien quiera renunciar a un cargo así, pero la vida política no es un camino de rosas para todos y hay quien tiene más ambiciones, como relata Blanca en '28-M, el daily'.

Pero también hay quien llega. El que en su día fue el alcalde más votado de toda España, sabe que el primer día es muy complicado. "Hay un conjunto de funcionarios de carrera que son los garantes del funcionamiento institucional y luego el resto de funcionarios que son grandes profesionales, con un sentido de la responsabilidad del trabajo, que yo solo tengo buenas palabras. Tomás Gómez, exalcalde de Parla, vive alejado de la vida política ahora, pero conoce perfectamente lo duro que es este proceso que se abre ahora tras las elecciones: "Teatrillo, poco; cuanto más pequeño es el partido necesario, más dura la negociación".

Blanca es abogada y, aunque todavía no sabe muy bien donde, se va al sector privado. "La política está dentro de uno, es una pasión que tengo por saber qué pasa, pero sí que es cierto que aportaré mi granito al sector público desde lo privado", reconoce. Se marcha apenada, porque "estos 10 años en política han sido los mejores": "La gestión de lo público en el ámbito municipal es muy bonita, pero creo que hay que irse con la sensación del trabajo bien hecho". Con esa sensación recoge sus cosas mientras atiende a José Luis Concejero, algo que muchos viven este 29 de mayo.

