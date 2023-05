La decisión de un vecino de Guadalajara que cambió su vida y la de su pueblo: "Qué son vacaciones"

Cantalojas es un pueblo pequeño. Enclavado en plena sierra norte de Guadalajara, sus cerca de 130 vecinos luchan por sobrevivir en lo que tan machaconamente se ha llegado a llamar la España Vaciada. Uno de sus vecinos, Juan Carlos, tomó una decisión que le cambió la vida a él y al resto de los que viven en Cantalojas: se presentó como alcalde del municipio y con las elecciones a la vuelta de la esquina, José Luis Concejero ha ido a conocer su historia de primera mano. Escúchala en el siguiente audio:

Campaña con las ovejas de parto

A Juan Carlos la campaña se la están complicando las ovejas y los corderos, y es que están en el momento en el que empiezan a tener crías y hay que cuidarlas especialmente. Todo ello sin desatender sus funciones como alcalde de Cantalojas, en Guadalajara.

"Me ha costado llegar, no te voy a engañar", ha relatado José Luis Concejero en este nuevo episodio del daily que COPE ha estrenado en esta campaña para el 28M. "Muchas curvas, carreteras estrechas de doble sentido... Estoy a más de 1.300 metros de altura en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Me encuentro en el pueblo de Cantalojas. Ahí está el hayedo de la Tejera Negra, el más importante del sur de Europa y también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO", ha relatado.

Las ovejas de Juan Carlos "están en extensivo, están todo el año sueltas por el campo. Cuando paren las traemos a las naves para tenerlas un poco más controladas", relata momentos antes de atender el nacimiento de uno de los cabritillos. Y es probable que conozcas Cantalojas porque tiene una de las ferias de ganado más importantes de España se celebra en octubre desde hace más de 35 años y suele reunir a unas 4.000 personas. Un ganado que marca la vida de este pueblo de unos 130 vecinos.









Campaña con el mono azul

Juan Carlos tiene 52 años y el día que Concejero habla con él para grabar este episodio del daily podcast que COPE ha preparado para el 28M se presenta con su mono azul, pelo canoso, patillas largas y unas manos grandes. Sus manos son la imagen de su vida, son un mapa que recorre algunos de los momentos más duros que depara la vida en el campo. Una vida llena de durezas y cicatrices, como las manos de Juan Carlos.

Él mismo asegura que lleva 1.460 días de campaña y ante esta sorprendente afirmación se explica: "Aquí la campaña la tienes que hacer durante los cuatro años que has estado, porque la gente ya va viendo lo que has hecho esos cuatro años. Cómo te comportas, si ven que eres un derrochón o un malgastador, pues la gente ya se fija en eso, lo que vas haciendo tú en tu propia casa es más o menos lo que pienso yo que ve por aquí la gente en los pueblos donde te conoce", asegura con franqueza.

Juan Carlos hace campaña electoral al mismo tiempo que corre detrás de un cabrito que se le escapa. Se podría decir también que para Juan Carlos la campaña electoral es correr detrás de sus cabritos, ver cómo nacen, que se críen bien. La mayor de sus preocupaciones es que enganchen bien a la madre para mamar porque si no, la vida de los recién nacidos, corre serio peligro. "Mira ese tiene el pezón muy alto y muy grande y no engancha, ha nacido esta noche y no engancha", se lamenta.









Campaña al servicio de los vecinos

En España hay unos 8.000 pueblos. De todos ellos, 1.300 tienen más o menos unos 100 habitantes, lejos de corbatas, coches oficiales y estrados. Malo es si la campaña en estos pueblos no se hace con el mono de trabajo.

"Claro, la campaña es así. Tú pasas a lo mejor por la calle te paran y dicen mira, oye, que no me llega bien el agua, que tengo la acometida rota o quiero que me arregles este trozo de calle porque mira, soy mayor y tropiezo aquí a ver si me lo podéis arreglar. Y es así el corrillo de boca en boca cuando vas pasando por la calle que te van comentando las cosas que necesita el pueblo", relata en este nuevo episodio del daily de COPE para las elecciones.

Juan Carlos tiene claro que esta decisión le cambió la vida: "Aquí se está todo el día. Fines de semana aquí no. Ni sabemos qué son vacaciones, ni fines de semana, ni nada de eso. Aquí es todo el día", asegura sobre su dedicación. "Se pierde el dinero. Ganar, no ganas. Pierdes dinero, pero lo haces por tu pueblo, por dar un servicio, porque al final nosotros lo que damos, los que estamos en ayuntamientos así que no cobras, es dar un servicio a los vecinos, a tus compañeros. Tú un empleado de los vecinos", remata haciéndonos ver que no solo su vida cambió, también la de sus vecinos.









