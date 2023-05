Con 99 años se cansa de lo que pasa en su pueblo y hace lo impensable: "Si tengo que hablar con alguien..."

En 1924 no había televisión en nuestro país. En noviembre empezaban las primeras emisiones de radio. Breves informativos, seguidos de la crónica de los deportes. La esperanza de vida era de 46 años y España estaba bajo la dictadura de Primo de Rivera. Ese mismo año, Buster Keaton era el rey de la comedia, Carlos Gardel enamoraba el mundo entero con sus tangos y en Madrid nacía María Dolores Pradera. En 1924 nacía también María del Rosario Testa, conocida como la Charito de Patones, en Madrid. Aquí puedes escuchar su historia:

[ESCUCHA LA HISTORIA DE CHARITO, CON 99 AÑOS]

La abuela de Patones quiere ser alcaldesa

"Yo me he presentado como abuela, del pueblo, la abuela mayor del pueblo", se presenta Charito en este nuevo episodio del podcast especial de COPE '28M, el daily' con motivo de las elecciones municipales y autonómicas. Y es que con 99 años, la Charito, como la conoce todo el mundo, lucha estos días por convertirse en la próxima alcaldesa de su pueblo.

Miguel de Cervantes escribió El Quijote en la última etapa de su vida. Francisco de Goya, con casi 70 años, pintó Los fusilamientos del 3 de mayo, una de las obras más importantes de la historia. Actrices como María Galiana, sí, la abuela de Cuéntame, profesora de instituto gran parte de su vida y que alcanzó la popularidad como actriz a partir de los 60 años. Por no hablar de Chiquito de la Calzada. Y bueno, si buceamos en el mundo de la política... Tenemos casos tan pintorescos como el de Charito.

"¿Usted se imagina en un coche con una bandera? ¿Abuelitas, abuelitas, votadme a mí? Si tengo que hablar con alguien, atenderlas y hacer eso que piden. A ver si lo soluciono. Eso sería lo mejor", asegura la nonagenaria más famosa de Patones.

Sobre su pueblo, como en tantos otros de España está el de arriba y está el de abajo, Cerezo de arriba y Cerezo de abajo. Lo mismo pasa en Castro Serna, Viniegra o Rabanal en la provincia de León, solo por dar unos ejemplos. También pasa aquí, en Patones, en la Comunidad de Madrid. Está el de arriba, que es el original, y el de abajo, donde vive el grueso de los aproximadamente 530 vecinos.

El de arriba es el pueblo turístico que recibe cientos de miles de personas al año. El de abajo es donde se toman las decisiones porque tiene más vecinos. Unas decisiones que no le acaban de gustar a la Charito. Tanto es así que ha decidido presentarse a la alcaldía con 99 años, acompañada de otras siete mujeres. Entre todas ellas suman 567 años.

La familia de Charito la anima a presentarse

Charito recibe a COPE en su casa de Madrid, minutos antes de volver a su pueblo para continuar con la campaña electoral. Su hijo Enrique nos acompaña mientras charlamos con ella. Para él y sus tres hermanos es un honor que su madre se anime a esta aventura de convertirse en la próxima alcaldesa del pueblo.

Enrique asegura en este nuevo episodio del podcast original de COPE que, "para una señora de 99 años que todo el futuro de un pueblo bascule en ella te da una energía enorme, ves que el hecho de que ella sabe que es trascendental, pues hombre, ella se rejuvenece", asegura su propio hijo. "O sea que yo considero que es la mejor terapia para una persona mayor, que sea importante, que ella sea eficaz, que pueda ayudar a algo", remata un hijo orgulloso del trabajo que está desempeñando su madre.

La propia Charito reconoce que cuenta con el apoyo de su familia: "No me han dicho nada, me dejan por imposible, claro, comprenderán que no puedo sacar nada, pero no me dicen mamá, no te presentes. Me dejan hacer lo que yo quiera. Tengo cuatro chicos como usted, mayores y nadie me ha dicho nada", le confiesa al compañero de COPE José Luis Concejero.

¿Quién votará a una señora de 99 años?

En Patones, el próximo 28 de mayo se van a elegir a siete concejales. Charito ya consiguió uno en las últimas elecciones. Ella se considera una mujer de derechas. ¿Dará la sorpresa? ¿Tendremos a la alcaldesa más veterana de España? Ella misma responde sobre las expectativas generadas.

"Ahora vuelvo con otras un poquito más jóvenes, a ver si así tenemos más aliciente. No sé. Yo soy la mayor de todas, ya ves cómo soy. Si las otras las pongo de 70 años, de 80 y están más cultivadas. A ver si tienen más fuerza que yo y podemos hacer algo, pero no creo. Yo le apuesto a usted que no me votará nadie", asegura en este episodio del podcast '28M, el daily'.

Aunque es ella misma la que termina por confesarse: "Es fácil que me voten unos cuantos. Unas cuantas abuelas. Porque yo me he presentado como abuela del pueblo".

Estamos en campaña electoral. Charito se presenta en Patones con 99 años, pero no es el único caso. José Antonio Torres, con 97, hará lo mismo en Chercos, en Almería, o Ignacio Gordón, que con 82 años intentará volver a ganar en el municipio de Matillas, en Guadalajara.

La vida es una permanente cadena de oportunidades. El éxito, la popularidad o el reconocimiento a veces llega cuando somos jóvenes. Otra veces nunca lo alcanzamos. Y también hay otras en las que llega en la última etapa de nuestra vida. Charito, con 99 años, es uno de esos ejemplos. Está en forma y con la habilidad necesaria para trabajar... si es la próxima alcaldesa de su pueblo.