Charito, la abuela de Patones, nos explica por qué visitó la Real Casa de Correos

La concejala de Abuelas por Patones, María del Rosario Testa, conocida como Charito, se acercó este miércoles a la sede de la Comunidad de Madrid. Charito nos ha contado a COPE que lo hizo porque había escuchado que tardan dos años en dar una cita y pensó “que habría muerto cuando se lo dieran”. Fue recibida por la Consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, que le aseguró que a la Presidenta Isabel Díaz Ayuso le habría encantado recibirle en persona pero no se encontraba en ese momento en la Real Casa de Correos.

Charito no va a olvidar nunca su llegada a la Puerta de Sol. Fue recibida por muchas cámaras e inmediatamente le dejaron entrar. Comenta que no le pidieron ni la documentación y que en todo momento le trataron con mucha educación. En la sede de la Comunidad sabían perfectamente que es lo que iba a pedir, ella lo repite “un parking para los que viven y los que van a visitar Patones”. Quienes hayan ido a visitar este pueblo saben lo difícil que es poder aparcar.

La concejala de Abuelas por Patones salió elegida como concejal en las últimas elecciones generales. Cuenta que esta totalmente integrada en el Ayuntamiento. Esta muy contenta, aunque admite que “no tiene ni voz ni voto porque no sabe nada de los asuntos de política”. Cuando hay que votar entre el si y el no, “si todos votan si, vota si. Y si todos votan no, Charito vota que no”.

Se quiere volver a presentar en las próximas elecciones y tiene muy claro que conseguiría muchos mas votos que los pasados comicios.