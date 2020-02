El ejemplo de Charito, la concejal de 95 años que reclama un parking para Patones

A dos meses de cumplir 96 años, Charito no se cansa de reclamar un parking para Patones, un pequeño municipio situado en la Sierra Norte de Madrid. Esta luchadora se presentó, bajo la candidatura de Abuelas por Patones, a las elecciones del mayo pasado, convirtiéndose en concejal del pueblo.

La madrileña decidió dar el salto al Ayuntamiento para ver si los políticos la escuchan y hacen algún cambio en su pueblo, que, pese a ser uno de los más turísticos de Madrid, carece de aparcamiento. De hecho, Patones de Arriba, a pesar de tener menos de una veintena de vecinos, ha sido declarado bien de interés cultural (BIC).

Según ha explicado este miércoles en 'Herrera en COPE', se ha reunido con la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, que, junto a su equipo, fue "muy amable" con ella.

"Voy a pedir una hora, me habían dicho que se tardaba dos años, pero me abrieron las puertas de par en par", ha dicho.

Y es que, no quiere morir sin que su pueblo tenga parking. Como ha explicado, al pueblo van muchos turistas, pero siempre se encuentran con el mismo problema: la falta de aparcamiento.

"Me da pena que sea el día peor que pasan porque les han estropeado el coche, porque tienen que andar para aparcar o porque se pelean. Por eso me he presentado, para que el turismo que tenemos no se pierda", ha dicho.

Charito ha animado a la gente a "luchar" por el bien común, así como a "eliminar" a los políticos "malos" que colonizan las instituciones y a sustituirlos por personas con verdadera vocación de servicio público.