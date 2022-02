María Galiana: su verdadera vocación, su queja del Goya y el enfado con ‘Cuéntame’ por Echanove

Es "la abuela de España”, aunque asegura que no se identifica con el personaje de Herminia que interpreta, desde hace ya 20 años, en la mítica serie de TVE, ‘Cuéntame cómo pasó’. Es María Galiana, una de las actrices más prestigiosas de la escena española, de vocación tardía aunque acertada, con la que recibe el cariño de todos.

Un cariño que ha recibido siempre de sus alumnos. Porque esta sevillana ha sido profesora de Historia e Historia del Arte en varios institutos públicos de su ciudad, hasta que se jubiló en el 2000, año en que consiguió el Goya a mejor actriz de reparto por su papel de Rosa en la película de Benito Zambrano‘Solas’. De hecho, fueron algunos de sus alumnos los que la animaron a participar en la película ‘Madre in Japan’.

Es la docencia su verdadera vocación, y en numerosas ocasiones ha admitido no tener vocación de actriz. Por eso, la de profesora es la profesión de Galiana, la profesión que siempre elige por encima de todo.

Esta actriz, amante del teatro, tiene en su corta pero intensa trayectoria que empezó en el 1985 cuando debutó en ‘Madre in Japan’, tiene en su historial más de 20 películas, así como sus numerosos trabajos en las tablas y en series de televisión.

Sevilla, de Medina, donde nació el 31 de mayo de 1935, María Galiana se casó a los 25 años con Rafael González Sandino, también profesor. Madre de seis hijos, uno de ellos fallecido. Un matrimonio que duró 44 años, hasta el fallecimiento del amor de su vida en 2008. No me he enamorado de nadie nunca más, solo de él", confiesa siempre que recuerda a quien fuera su compañero durante tantos años. Y sí luce con orgullo ser la abuela de sus nietos.

A finales de enero, Galiana visitaba el plató de TRECE para repasar su trayectoria profesional en ‘Código Samboal’

Vídeo

UN GOYA AMARGO

La primera vez que María Galiana ha estado nominada en los Premios Goya se hizo con el galardón. Galiana había conseguido unir a la crítica tras interpretar a Rosa en la película ‘Solas’ de Benito Zambrano, ópera prima del director sevillano con la que ganó cinco Premios Goya.

En el año 2000, Galiana tenía 65 años y recibía el Goya a mejor actriz de reparto. Sin embargo, la actriz no guarda un buen recuerdo de este premio del que reconoce que ni siquiera le ha servido para volver a tener “un papel importante de protagonista” en una película. Así se lo confesaba el año pasado, diciembre de 2021, a Gonzo en el programa ‘Salvados’: “un Goya no garantiza trabajo. Yo no he vuelto a hacer una película con un papel importante de protagonista nunca más".

Ya, meses antes, también hacía referencia a este premios en otro programa de televisión, esta vez en la que hoy día es su casa, TVE, en el programa ‘La hora D’, donde aseguraba que “desde que me lo dieron, gracias a Dios, nunca me lo he creído, que eso es muy importante”.

Y es que Galiana ha sido muy crítica con este galardón, en general con los Premios Goya, hasta confesar que incluso pensó pedir que la borraran de la Academia. “Tal y como me lo han dado a mí, se los han dado a actores que son infames de malos, así, como suena, sin ánimo de señalar. Algún Goya han dado que he dicho como le den el Goya a este, me borro de la Academia. Después no me he borrado, pero por inercia, por no ir a decir que me borren”.

El contundente recado de María Galiana en ‘La Noche D’: “Han dado Goyas a actores que son infames de malos” pic.twitter.com/SPjtqBZA1l — TVMASPI (@sebas_maspons) March 3, 2021

María Galiana y Benito Zambrana con sus respectivos Goya por 'Solas' (EFE)

SU VERDADERA VOCACIÓN: LA DOCENCIA

Licenciada en Filosofía y Letras, María Galiana ha sido profesora de Historia y de Historia del Arte en Sevilla durante 38 años hasta su jubilación en 2000 (año en el que ganó el Goya). Ha dado clases en los institutos públicos INB Virgen de Valme, IES Bellavista, IES Ramón Carande (anteriormente llamado Almirante Topete) e IES Ciudad Jardín (Sevilla), en el que se jubiló.

Los dos últimos años de su profesión, Galiana pidió una excedencia para hacer teatro ante la llamada del director José Luis Gómez, al que admira. Bueno, en realidad tal y como contaba en la revista ‘La Muy’, “José Luis Gómez me llamó para un pequeño papel en ‘Amor de don Perlimplin’ con Belisa en su jardín. Bueno, no me llamó, me propusieron los del Instituto del Teatro porque la Junta había dado dinero con la condición de que hubiera actores o actrices andaluces en esa producción. Estaba Merceditas García Bernal, que hacía a la protagonista Belisa, Juanjo Masías y yo. Era un papelín de nada pero, cuando me lo propusieron, dije: «Yo lo voy a intentar, a ver qué pasa».

Después de la excedencia, María volvía al Instituto para continuar con sus clases y durante 12 años compaginó los dos oficios hasta el año 2000.

Se define la propia Galiana como una profesora “muy amiga de mis alumnos” y guarda un gran recuerdo de sus alumnos y de los viajes que hicieron juntos.

Por otro lado, también admite que la de actriz es una profesión que le ha abierto muchas puertas y le ha descubierto el mundo, sobre todo América donde ha viajado seis veces. Recuerda Galiana siempre sus dos viajes a Nueva York y a Buenos Aires, Cuba o Río de Janeiro donde ha rodado algunas películas.

ECHANOVE Y SU ENFADO CON ‘CUÉNTAME’

Este año ‘Cuéntame cómo pasó’ cumple su 22 temporada en emisión, la serie que ha encumbrado a esta profesora y actriz con el papel de su vida, Herminia, con el que se ha ganado el cariño y afecto de todos.

A lo largo de estos años de la ya mítica serie de TVE, Galiana apenas se ha pronunciado sobre la serie o sus compañeros. Pero hubo un hecho que le removió las entrañas y no pudo callarse. La salida, en marzo de 2017, de Juan Echanovede la serie tras doce años interpretando a Miguel Alcántara, hermano del famoso personaje que interpreta Imanol Arias.

María Galiana criticó este hecho, también en el programa ‘Salvados’: "Me pareció la cosa más injusta que yo he visto en mi vida". Recordaba así Galiana uno de los peores momentos que ha vivido en la serie. “No me sentó mal, me pareció la cosa más injusta que yo he visto en mi vida. Pedazo de buen actor, pedazo de buena persona que tenía al público en su bolsillo, porque Juan tiene una capacidad extraordinaria y eso en esta serie, en 'Cuéntame', es vital. La gente no quiere ver dramas, la gente no quiere ver hospitales, la gente no quiere ver una cosa mala y otra más mala, Juan le daba el punto exacto de humor a las cosas más importantes que podrían suceder. Creo que gran parte de la audiencia de 'Cuéntame' era por Juan Echanove".