Paul McCartney, Fleetwood Mac y James Taylor en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha presentado esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' con un artista que es seguro de buena música: Paul McCartney. Para ello ha dado la bienvenida diciendo: “Os diremos como en aquella vieja canción de Paul McCartney, Let Em In (Déjalos entrar)”.

“En el año 77 había compuesto Jess Glynne, el líder de esta banda, este Sweet Talking Woman. Hemos combinado la versión en directo, en vivo, con esa de estudio, y lo cierto, es que son tan buenos músicos que uno y otro tocan igual”, ha comentado Herrera.

“Recordamos que un puedo escuchar 'Radio Carlitos Deluxe' mañana en cualquier momento del domingo, escucharlo con toda tranquilidad... Y escuchar piezas como esta. Soberbia, única, incomparable, densa, intensa de un momento muy especial de sus vidas de los amigos de Fleetwood Mac”, ha recordado Herrera.

“Una canción que surgió de aquí, del Álbum Blanco de los Beatles, y que después un grupo de amigos en un concierto, que marcó la vida de algunos entre los que servidor se encuentra, volvieron a interpretar con una cadencia distinta. George Harrison & Eric Clapton y su While My Guitar Gently Weeps”, ha dicho Herrera.



“También se puede ser muy intenso siendo melancólico y nostálgico como fue en esta canción sublime James Taylor: Carolina In My Mind. Pero esta Carolina no es una mujer...” ha presentado el comunicador.



“Esta semana vamos a poner una canción que se nos ha quedado sin pinchar en las últimas semanas porque me he enrollado... Es She, de Elvis Costello”, ha bromeado Herrera.