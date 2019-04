John Fogerty, Supertramp y Bette Midler en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha presentado una nueva edición de 'Radio Carlitos Deluxe' que empezó con la música de John Fogerty, concretame con su canción 'Fortunate son' , de la que el comunicador ha dicho que "historia del hijo afortunado es historia de la música que alguna vez alguien cantó".

En el programa de este 7 de abril, también hubo sitio en Radio Carlitos Deluxe para que el comunicador repasara los mejores temas de Simon & Garfunkel, con canciones como 'My little town'. "Los que no pillaron la canción pensaban que iba para su pequeña ciudad, pero es el canto de un tipo que odia su pueblo de manera muy elegante".

Otro destacado en la lista de reproducción de Herrera en este programa ha sido 'Free as a bird', de Supertramp. "En 1987, era su noveno disco, ya habían pasado muchos años desde que Supertram había estado en la cima. Entonces, su sonido a rock progresivo pasó a ser más pop, entre otras cosas".

"Seguramente sea el hombre que quiero", así ha introducido Carlos Herrera, traduciendo el título de esa canción de Bette Midler con Darlene Love. Un tema del que también ha dicho que "es una maravilla lo de Bette Midler, tiene caja, fuerza y matiz".

Llegando al fin del programa de este domingo, escuchamos 'Here of war', de Rise Against, que ha definido Herrera de la siguiente manera: "Es una cración punk, muy cruda y directa. Tipos raros pero debo decir que me interesan mucho".