¿Quieres un aperitivo de lo que te ofrecerá Herrera en Nochebuena? Escucha 'Radio Carlitos Deluxe'

Antes de que Carlos Herrera te deleite con una exquisita selección de villancicos para Nochebuena, de 18.00 a 21.00 horas, ha dejado un aperitivo en 'Radio Carlitos Deluxe' en forma de "grandes clásicos". "Son números 1, están en la lista todos", ha dicho, antes de presentar a una banda que, ha dicho Herrera, "quien se acuerde de ella le hago una cena-homenaje": rock, soul, country... La Marshall Tucker Band:

This Ol' Cowboy es la pieza con la que se ha estrenado este capítulo de 'Radio Carlitos Deluxe'. "Da gusto verles actuar", dice sobre ellos el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

"De 1972 me voy al 97, y me encuentro con los tres hermanos", anuncia Herrera. Los Bee Gees, con una "canción inolvidable": Alone:

"Tras varias épocas, Maurice, Robin y Barry, en 1997 iniciaban unos últimos estertores bellísimos, con unos directos de impresión", asegura Carlos Herrera.

A continuación, el ganador de seis premios Grammy, Billy Joel. "Esos seis, en buena medida, gracias a un disco que se llama 52nd Street", que contiene canciones como My Life:

"Otra canción bendecida por el éxito era la que le dio a este hombre todos los parabienes y éxitos. Vivir toda la vida prácticamente de una canción, a pesar de que hizo muchas buenas". Se trata de Be Truthful to Me, de Billy Paul:

La primera mujer en aparecer en el episodio 'Deluxe' de 'Radio Carlitos' esta madrugada ha sido Carly Simon, con Haven't Got Time for The Pain:

"Elegantísima señora", la ha definido Herrera. De 1974 se ha ido a 1980 para rescatar a un cantante, Cristopher Cross, que "llegó para quedarse" con temas como Never Be The Same:

