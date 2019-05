ABBA, George McCrae y Billy Paul en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Una edición que, por primera vez, se emite en Rock FM. Herrera ha comenzado con una canción de la que ha dicho “espero que el pánico no quede sembrado con ella, porque es una versión fantástica. Buenas noches, buenos días...”. A continuación sonó 'Super Trouper', de ABBA.

Sobre ABBA, el comunicador también reprodujo otras canciones. “Es el cuarteto sueco que revolucionó la música en general, y Eurovision en concreto. Pero ahora me he traído un poquito de...”. Así cambió el tercio Carlos Herrera para ponernos a bailar con 'You've got a friend', de The Brand New Heavies.

A medida que iba pasando la noche, el ambiente se ponía más movido, con música más y más animada bajo la batuta de Carlos Herrera, que trajo en la edición de este domingo 5 de mayo, otros temas como 'Best of my love', de The Emotions.

En la variada selección musical de esta semana, también hemos podido disfrutar con la música de George McCrae. “No estaba previsto que 'Rock your baby' fuera el éxito que fue en la década de los 70. A la que le siguieron otros temas. Como decía, no estaba previsto ni siquiera que lo cantara él, pero necesitaban alguien que llegase así de alto con la voz. Un falsete y una caja de ritmos que fueron su sello y que se convirtieron en un clásico a partir del 1974, incluso la usaron otros como John Lennon”.

El programa ha terminado con la música de Billy Paul, que “versionó una canción de Elton John de una manera sumamente creativa”, se refería Carlos Herrera a Billy Paul y a 'Your song'. Así se despedía el comunicador hasta la semana que viene.