El test de sueño para conductores con la que te podrán multar: "Tan peligroso como superar la tasa de alcohol"

Descansar antes de conducir es esencial. La fatiga es la causa que supone el 20% de los accidentes de conductores profesionales de camiones y autobuses en España. Los españoles pasamos de media conduciendo unos 51 minutos al día, según un estudio elaborado por una conocida app de conducción. Datos alejados de los del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, donde recomiendan que el tiempo máxima de conducción diario no puede exceder de 9 horas. Si se realiza una conducción ininterrumpida, cada cuatro horas y media, el conductor deberá hacer una pausa interrumpida al menos 45 minutos para evitar la conocida fatiga.

La fatiga se relaciona con el 30% de los accidentes de tráfico. Su principal causa es conducir sin descanso durante demasiado tiempo, aunque no es la única variable, también influye el entorno o el vehículo. La fatiga altera la visión, los movimientos, la audición, el comportamiento o la toma de decisiones. Para evitar estas situaciones es necesario descansar.

La preocupación por la fatiga y el sueño sigue llegando mucho más allá y en Poniendo las Calles es algo que nos preocupa. Conducir descansados es casi tan importante como no ingerir alcohol antes de encender el motor. En uno de cada tres accidentes de nuestro país, según datos de la DGT, el sueño y las consecuencias que lleva aparejadas son parte indisoluble de la ecuación.

Las consecuencias de no haber dormido lo suficiente antes de ponerte al volante reducen el tiempo de reacción, la necesidad de observar estímulos más intensos para ser consciente de lo que sucede en el exterior, así como la aparición de microsueños. La solución para reducir estos riesgos y castigar así a los conductores poco descansados, puede pasar por la realización de un simple test, al igual que ocurre con el alcohol y las drogas.

La universidad de Monash en Melbourne (Australia) está desarrollando un test que permitirá saber si hemos dormido lo suficiente antes de ponernos al volante. Este test obligará al conductor a dormir unas horas mínimas para poder conducir el vehículo, teniendo en cuenta que “dormir menos de cinco horas puede ser tan grave como superar la tasa de 0,5 grados de alcohol en sangre” - asegura nuestro experto del motor Alfonso García 'Motorman'.

El Reglamento Español de Circulación recoge que el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente de la conducción, que garantice su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. La regla no menciona la somnolencia, pero un conductor puede ser multado si un agente considera que no mantiene la atención correcta en la conducción y no garantiza su propia seguridad y la del resto de acompañantes.

“El procedimiento para detectarlo que se está diseñando, busca detectar la falta de sueño bajo un análisis de sangre, aunque el objetivo final es crear un test para hacerlos a pie de carretera, como el de alcoholemia o el de drogas y así cuantificar si se ha dormido lo suficiente.” - explica a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

El test todavía se encuentra en fase de desarrollo, para el que habrá que crear unas normas de tráfico que incluyan este supuesto, así como las posibles sanciones. “El límite actuar sería entre cuatro y cinco horas, según la tasa de sueño mínima para poder ponerse al volante, según la investigación australiana, basada en veintiún investigaciones de estudio de laboratorio y campo para conocer el límite.” - finaliza 'Motorman' en su sección.