Unas turistas le piden a Lamine Yamal que les saque una foto sin saber quién es: "¿Ryan?"

Lamine Yamal es la gran sensación del planeta fútbol. El chaval de 17 años que lidera la Selección Española y el Barcelona y para el que ya muchos piden el Balón de Oro. No hay persona en el mundo a la que no le guste este deporte que no sepa quién es, pero si hay muchas otras que no lo tienen ubicado.

El azulgrana ha sido protagonista de un divertido momento, que se ha vuelto viral, después de que un grupo de mujeres que estaban en Barcelona de turismo le pidiera que les sacara una foto. Las chicas, 13 en total, estaban en la terraza de un restaurante y quisieron tomarse una instantánea de recuerdo. Vieron a Lamine Yamal y le dieron el móvil para que ejerciera de fotógrafo ante la sorpresa de los allí presentes por lo que estaba ocurriendo.

El crack accedió sin ningún problema y les pidió que se colocaran. De repente, una de ellas, reaccionó y le dijo "te pareces mucho a un jugador", a lo que Lamine Yamal respondió con un vacile "Ryan". Otra de las mujeres aseguro que era "Lamine Yamal" por lo que la primera se acercó a preguntarle quién era, mientras los acompañantes del futbolista gritaban "foto, foto" para sacar de problemas al atacante: "Ahora o nunca", afirmaban mientras las mujeres se tomaban su imagen sacada por la gran estrella del fútbol.