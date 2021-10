La fatiga mata

Francisco. 45 años. Conductor de camión. Transporte regional (Andalucía)

"Corre, no pares ni para mear"

24 años dedicados al transporte de mercancías y tiene claras las dos cosas que más le fatigan al volante: las prisas y tener que cargar o descargar el camión. Una frase que suele escuchar muy a menudo es: “Corre, corre, no pares ni para mear”. "Hasta que me pusieron una multa por exceso de velocidad, que tuve que pagar yo”, asegura. En una ocasión, incluso, le exigieron que cogiera una furgoneta para continuar el reparto después de haber cumplido su jornada con el camión. Por agotamiento no ha tenido ningún accidente, pero es consciente de lo importante que es no distraerse: “Un solo segundo que quité la vista de la carretera para cambiar de emisora y volqué con el camión”.