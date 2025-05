El polémico gesto del árbitro del Cádiz-Almería que le hubiera costado la expulsión a un futbolista

El Cádiz le dio la vuelta al marcador en el tiempo añadido y ganó este viernes por 2-1 a un Almería que jugó con nueve futbolistas casi toda la segunda parte. Los almerienses marcaron su gol en la primera parte cuando ya tenían un jugador menos, en un partido que los gaditanos terminaron venciendo al poder superar al final la oposición numantina de los visitantes con goles en el 95' y el 97' de Carlos Fernández y Chust.

El gesto de Ontiveros contra la afición del Almería

Un partido muy polémico que acabó con el Almería desquiciado por la actuación del colegiado Palencia Caballero. El árbitro expulsó con roja directa a Kaiky y Bruno Langa por sendas entradas sobre Roger Martí. La segunda muy discutida porque el jugador del Almería toca la pelota, aunque entra con mucha fuerza.

Captura Bruno Langa fue expulsado por una fuerte entrada sobre Roger en la que tocó balón, pero dobló el tobillo al del Cádiz.

Rubi, que también fue expulsado por tirar una botella, rajó en rueda de prensa del colegiado: "No podemos hablar ni decir lo que pensamos, pero ha sido muy duro lo que nos ha pasado; nos han borrado y ya está. No puedo decir nada más. Muy complicado aceptar esas dos expulsiones, esa predisposición. No lo entiendo porque es un partido de fútbol, con duelos divididos, balones en diagonal… Para dejar a un equipo en inferioridad numérica tanto rato… Se carga el partido. Lo de Langa es que no sé por qué lo ha expulsado, si es por último hombre o por la fuerza, porque el balón va fuera. Pues bueno, con nueve”.

Otro que también vio la roja en el banquillo fue Nico Melamed. Con el encuentro ya finalizado saltó al campo y se dirigió a los colegiados en los siguientes términos según aparece escrito en el acta: "Una vez finalizado el encuentro, encararse con mi árbitro asistente de forma agresiva, y gritarle lo siguiente: "¡Habéis hecho una p*** mierda de partido!".

Acta Cádiz-Almería

Además, el Almería tampoco entiende por qué el colegiado no expulsó también a Ontiveros que realizó una peineta a la afición del equipo después del empate de Carlos Fernández. También están muy enfadados por un gesto que Palencia Caballero tuvo con Lopy durante la segunda mitad, y que fue captado por las cámaras de televisión, llamándole loco en mitad del partido. Algo que si hubiera sido al revés le hubiera costado la roja.