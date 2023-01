En invierno somos muchos los que preferimos un buen plato de sopa caliente que nos reconforte del frío polar que hace fuera, pero no es la única opción deliciosa que podemos hacer en esos días en la cocina. Los guisos de legumbres son un gran aliado en los días de más frío. También podemos optar por reconfortantes guisos o estofados que podemos tener hechos de antemano y que, acompañados de una guarnición de verduras, son una opción muy saludable. En 'Poniendo las Calles' te damos una receta en este sentido.

La cocina late al ritmo de las temporadas y épocas del año, cada una con sus propios sabores y aromas característicos. En invierno se imponen las preparaciones calientes para combatir el frío, platos de cuchara, pero no solo que sirven como reconfortante método para subir la temperatura corporal y ayudaros a combatir tan gélida temporada. Estamos en tiempo de guisos, cocidos, sopas, cremas, estofados o potajes que alimentan, calientan y reconfortan. 'El Pulpo' no se puede resistir ante la propuesta de Alberto Valle: "Solamente de imaginármelo, me estoy relamiendo".

Platos donde las legumbres, verduras y hortalizas adquieren más protagonismo si cabe junto a carnes, pescados o mariscos, preparaciones contundentes con buen aporte nutricional y calórico, pero también más ligeras, saludables y bajas en calorías para equilibrar nuestra dieta. Alberto Valle, el cocinero de confianza de 'Poniendo las Calles' nos deja cada viernes un aroma y un sabor especial para que, durante el fin de semana,nos pongamos el delantal. En esta ocasión nos deja, "con el frío que hace que pela", "un guisito de garbanzos, con ají y huevo frito".

Ingredientes (Para cuatro personas)

Un bote de garbanzos ya cocidos

Media cebolla

Medio pimiento rojo

Tres chorizos frescos

Una lata de tomate natural troceado

Dos huevos fritos

Medio vaso de vino blanco

Una cucharada de ají molido

Sésamo blanco y negro

Rúcula

Aceite de oliva

Pimienta negra

Aceite

Sal

La receta

"Lo primero que vamos a hacer será picar la cebolla y el pimiento. Lo vamos a pochar en una sartén con aceite de oliva y sal", comienza Alberto Valle para dar comienzo a la elaboración. Para seguir, "añadimos el chorizo y lo vamos a cocinar tres minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, echamos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir". "Una vez haya reducido, le metemos el tomate y los garbanzos. Vamos a dejar que haga 'chup, chup' a fuego medio durante cinco minutos más", explica el chef de 'Poniendo las Calles'.

Para seguir con la receta, "le ponemos el ají molido al gusto del ponedor en función de si se quiere que pique más o menos". "Lo mismo pasa con la sal y la pimienta", apunta Alberto Valle. Tras eso, "mezclamos todo bien, que se integre todo". Para terminar, "freímos los huevos y los colocamos encima del guisito". Por último, "colocamos unas hojitas de rúcula también encima del guiso, salseamos por encima un poco de aceite de ají (que es ají, aceite de oliva y un poco de sal) y solo nos queda romper los huevos, mezclarlo todo y disfrutar".