El truco para transformar un huevo de gallina en un 'huevo de codorniz' que arrasa en TikTok

TikTok es una de las redes sociales que más populares del momento. Aunque en sus inicios fue una plataforma en donde la gente se dedicaba a compartir vídeos de retos y bailes, en los meses más recientes se ha convertido en un lugar perfecto para compartir recetas y trucos de cocina, que ahora están entre los videos más vistos de esta plataforma.

De hecho, uno de estos trucos, el truco del huevo congelado, se ha vuelto viral gracias a TikTok. Este truco consiste en cómo simular varios huevos pequeños usando tan solo un huevo de gallina. Este truco, publicado en TikTok por la usuaria @ketoaccountable, lleva más de 30 mil 'Me gusta', más de 200 comentarios y se ha compartido más de mil veces.

En el vídeo se puede ver claramente lo que hay que hacer. Tan solo tenemos que congelar un huevo de gallina durante 12 horas. Una vez pasado ese tiempo, lo metemos en un cuenco con agua caliente por 5 minutos para que sea más fácil pelarlo. Cuando ya tengamos el huevo pelado, tenemos que cortarlo en rodajas sobre una tabla de cortar. Por último, solo hay que introducirlo en una sartén con un poco de aceite, sal y, si queremos, pimienta negra.

Pasados unos minutos, tendremos unos mini huevos que podremos usar para elaborar canapés, como unas mini tostadas, o para decorar platos. La clave para que los mini huevos queden perfectos es usar un cuchillo que esté bien afilado y cocinarlos en la sartén cuando el aceite esté bien caliente.

Otro truco para saber si un huevo está caducado

Este truco es muy fácil y muy útil para saber si los huevos que vamos a cocinar están en perfectas condiciones para no ponernos enfermos, por ejemplo. A veces un huevo puede estar en fecha, pero estar caducado. Por lo que si no estás seguro de si un huevo está en buenas condiciones para consumirlo, tienes que hacer el siguiente truco.

Lo primero que tienes que hacer es llenar un bol con agua fría y meter el huevo dentro. ¿Cómo funciona el truco? Muy sencillo, si el huevo se hunde es que está fresco y en perfectas condiciones. Si la punta del huevo se eleva un poco, significa que no está tan fresco, pero que todavía se puede consumir. En cambio, si el huevo se levanta y se pone totalmente recto en el agua, significa que está estropeado. Por lo que ya no es apto para su consumo. Y, si el huevo flota, tíralo de inmediato, porque no es que esté estropeado, es que está podrido. Además, los huevos podridos tienen un olor que no es para nada agradable. Por lo que imagina si encima el huevo se rompe, el olor es todavía más intenso y desagradable.