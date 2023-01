Una de las mejores croqueteras de España desvela su truco para la bechamel perfecta: "Vendemos 2.000 al día"

Este lunes, 16 de enero, es el Día Internacional de la croqueta. Por ello, el equipo de 'Fin de Semana' ha querido encontrar la mejor croqueta de España. Tras analizar varios restaurantes, han señalado las croquetas del Restaurante La Cueva, que se encuentra en Alar del Rey, Palencia.

La cocinera que se encarga de elaborar las mejores croquetas es Miriam Mesones, quien se encuentra de baja actualmente por esta misma receta. "Una de las causas por las que me han operado el brazo son las croquetas. Muchas horas dando vueltas a la bechamel porque la hacemos manual, no usamos máquinas. Entonces, al final, he acabado un poco fastidiada", cuenta la mujer.

Respecto a esto, Mesones ha desvelado cómo elabora las croquetas y los ingredientes que utiliza para dar con la mejor elaboración. No obstante, asegura que sigue la receta tradicional y que no hade nada especial, solo seleccionar los mejores ingredientes. "Los ingredientes son los de cualquier bechamel: harina, leche, aceite y sal. Nosotros usamos leche fresca, recién ordeñada y una harina de aquí, de Castilla. No tiene más secreto", explica.

"Hacemos las croquetas de jamón york y huevo cocido. No es una croqueta común. Es un jamón york que no tiene nada de particular. Es un buen jamón york, pero no tiene nada de especial", cuenta, señalando que las croquetas que vende no son las habituales de jamón serrano y utiliza jamón york con huevo cocido.









"Vendemos unas 1.500 o 2.000 croquetas diarias"



"En alguna ocasión especial, las hemos hecho de guiso, que están buenísmas. Pero hacemos tanto de las otras, que nos hemos dedicado exclusivamente a estas. Son las que demanda la gente", apunta, dejando claro que estas son las que más gustan.

Respecto a la elaboración, necesita tiempo: "Nosotros ponemos en la cazuela una base de aceite y mantequilla. Rehogamos la harina y añadimos la leche poco a poco. Y se remueve. Vueltas y vueltas. No tiene más. Echo un poco de mantequilla y poco de aceite. Las dos cosas. Solo un poquito porque la leche de por sí tiene mucha grasa, y la leche fresca más que la leche embotellada". "El huevo es cocido y troceado. Unos hago unos 25 huevos por las tandas de 8 litros de leche", agrega.

"Cada día uso como 21 litros de leche y kilo y medio de harina. Son muy lácteas. Tardo una hora y pico en hacer cada tanda. Las cocino en tandas porque sino no me entra en la cazuela. Cada vez hago de 7 o 8 litros. Siempre pongo huevo de cocido y siempre productos de Castilla. Todo lo que usamos son productos de aquí: el huevo, la harina...", cuenta sobre su trabajo diario.

Ante su éxito, asegura que ha sido por el "boca a boca": "Nunca hemos hecho publicidad, ha sido el boca a boca lo que nos ha hecho cocnocidos por nuestra croquetas. Pasa de generación en generación. La gente las compra tanto para comer como para llevar. Otros se las llevan y las congelan". "En verano se vende más porque es un restaurante que está en la carretera. En vacaciones vendemos unas 1.500 o 2.000 croquetas diarias", señala la cocinera.

