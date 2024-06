Renata sufrió bullying y ahora vuela alto en la música con parálisis cerebral: "Caer con estilo"

Hoy, nuestros ponedores han conocido a una chica muy especial. Especial, por muchas cosas, por ejemplo porquelleva mucho tiempo demostrando que las barreras físicas se pueden superar, en la mayor parte de casos, con el esfuerzo y mentalidad positiva. Y eso es algo que no muchos pueden decir y que hay que valorar.

Esta noche, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con Mirian Fernández, artísticamente conocida por Renata. Ella nació con parálisis cerebral y esto no le ha impedido comenzar con diferentes proyectos que le han servido para su estima y para ayudar a otras personas a darse cuenta de que la vida es maravillosa.

Hay que concienciarse con esta enfermedad

La parálisis cerebral es una condición neuromotora que afecta el movimiento y la coordinación de quienes la padecen. A pesar de que se ha avanzado significativamente en la comprensión y el tratamiento de la parálisis cerebral, sigue siendo una de las discapacidades más incomprendidas y estigmatizadas en todo el mundo.





Las personas con parálisis cerebral enfrentan desafíos significativos en su vida diaria, pero también poseen habilidades, talentos y potencialidades infinitas que merecen ser reconocidos y apoyados. Uno de los obstáculos más grandes que enfrentan las personas con parálisis cerebral es el estigma social.

Muchas veces, la sociedad tiende a percibir la discapacidad como una limitación, ignorando por completo las capacidades y el potencial que cada individuo posee. Esto lleva a la discriminación y al aislamiento de quienes viven con parálisis cerebral, impidiendo que alcancen su máximo desarrollo y participen plenamente en la vida cotidiana.





Está en nuestra mano

Es fundamental cambiar esta percepción. Las personas con parálisis cerebral son capaces de lograr cosas sorprendentes y superar obstáculos que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Cada día, demuestran su valentía, determinación y resiliencia, y es hora de reconocer y celebrar sus logros. Son artistas, como Renata, pero también hay atletas, profesionales, amigos y familiares cariñosos, cuya contribución a la sociedad es invaluable.

La atención médica y terapéutica también debe ser de alta calidad y fácilmente accesible para las personas con parálisis cerebral. Esto implica no solo brindar tratamientos médicos adecuados, sino también apoyar la investigación y la innovación en este campo para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición.





También es imprescindible que las instituciones, tanto a nivel regional como nacional, jueguen un papel activo y comprometido. En el caso de España, es necesario que se intensifiquen los esfuerzos para proporcionar una mayor ayuda y apoyo a las personas con parálisis cerebral y sus familias. Esto podría incluir la creación de programas de rehabilitación más accesibles.

Aprender a caer

Renata no ha tenido la vida más fácil. En los primeros años de vida le fue detectada parálisis cerebral, y sus padres biológicos tenían problemas de drogadicción. Ella misma ha declarado aquí, en Poniendo las Calles, que la mejor decisión que pudieron tomar en su día, fue darla en adopción. Y, aparte de todo esto, en el colegio también sufrió bullying por parte de algunos de sus compañeros.

Pero a ella, la mejor lección que le pudieron enseñar cuando era una niña, fue, no aprender a levantarse, si no a caer: "Yo me di cuenta de 2 cosas con el tiempo, lo primero a caer con estilo. Me caigo muy bien, muy despacio y no me hago daño, y la segunda , por supuesto, a que la única manera de avanzar en la vida es levantándose".