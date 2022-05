Parálisis cerebral: "Es importante dar voz al colectivo de la diversidad funcional"

Actualmente una de las causas más frecuentes de discapacidad motora (de movimiento) en niños es la parálisis cerebral. Se trata de un daño en el cerebro que puede aparecer durante el embarazo, en el parto (por alguna complicación) o en los niños de entre los dos y los cinco años. "Se estima que entre un 2 y un 2,5 por cada mil nacidos en España tiene parálisis cerebral, es decir, una de cada 500 personas. Dicho de otra forma, en España hay 120.000 personas con parálisis cerebral", según asegura la Conferencia ASPACE. existen cuatro tipos diferentes de parálisis cerebral que afectan de manera diferente a la capacidad motora.

Parálisis cerebral espástica : se produce un aumento del tono muscular, lo que causa una rigidez de los músculos y afecta al movimiento.

: se produce un aumento del tono muscular, lo que causa una rigidez de los músculos y afecta al movimiento. Parálisis cerebral discinética : causa movimientos musculares lentos e involuntarios,m así como bruscos (en ocasiones repetitivos).

: causa movimientos musculares lentos e involuntarios,m así como bruscos (en ocasiones repetitivos). Parálisis cerebral hipotónica : al contrario de la espástica, hay una disminución de la masa muscular y los músculos se vuelven laxos.

: al contrario de la espástica, hay una disminución de la masa muscular y los músculos se vuelven laxos. Parálisis cerebral atáxica: afecta a la coordinación y el equilibrio.

Inazio Nieva es un influencer de las plataformas Instagram y Tik Tok, dos de las redes sociales más empleadas últimamente. Él es uno de los ejemplos de personas que tienen parálisis cerebral y se dedican a divulgar la diversidad funcional. Solo en Tik Tok tiene más de 112 mil seguidores y en Instagram 20 mil. "Yo empecé en Instagram y se me ocurrió grabar los vídeos con Tik Tok, utilizada como herramienta", explica Nieva. Hubo un momento en el que comprobó que su mensaje estaba llegando a un gran público, lo que le motivó a continuar.

"Es muy importante dar voz al colectivo de la diversidad funcional"

"He tenido una repercusión y un feedback increíble por parte de la sociedad", comenta Inazio Nieva. Le sorprendió gratamente, puesto que nunca pensó que alcanzaría el éxito que ha logrado. "Empecé porque doy charlas en un centro educativo y me dijeron que valía para comunicar, porque se me da muy bien explicar lo que es la parálisis cerebral desde la primera persona", dice el influencer. Los comentarios que recibe en sus vídeos y publicaciones, así como las peticiones para dar charlas, es lo que le ha hecho que continúe subiendo contenido para educar a la sociedad en lo que es la diversidad funcional.





"Creo que es muy importante dar voz a lo que es formar parte del colectivo de la diversidad funcional", asegura Nieva. Ya que la finalidad de todo su contenido es dar visibilidad a las dificultades que pueden padecer en su dia a día las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Además, considera que a la sociedad todavía le queda un largo recorrido para avanzar en esta materia de inclusión. "Los datos de discriminación del 2020 muestran que se aumentó en un 69,3% las denuncias sobre delitos de odio con respecto al año anterior", afirma el divulgador.

Inazio percibe que la parálisis cerebral sigue estigmatizada hoy en día, aunque no solo esta discapacidad es la afectada, sino también el resto de disfuncionalidades que siguen sin tener el mismo nivel de visibilidad. Por otro lado, el influencer aconseja al resto de personas que formen parte del colectivo que "poco a poco hay que ir reclamando lo que es nuestro, ni más ni menos. Así como no dejarnos utilizar por parte de la sociedad". El joven, de 22 años, dice que quiere ser tratado como a cualquier otra persona de su edad. No obstante, remarca que gracias al contenido que personas como él se dedican a publicar, hay parte de la sociedad que está conociendo más a fondo lo que son algunas discapacidades y que, hasta el momento en el que deje de recibir el apoyo, no piensa parar de subir sus vídeos.