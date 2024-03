Inés Rodríguez, logopeda con parálisis cerebral: “Hay que comentar menos las taritas de la gente”

Inés Rodríguez tiene 25 años y es logopeda. Especializada en daño cerebral. Trata ictus, tumores... pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Párkinson, el Alzheimer...

Y hay una particularidad en su trabajo... una particularidad anecdótica quizas. Y es que a Inés, en su propia consulta, alguna vez la han confundido con una paciente más.

“Yo también tengo taritas cerebrales, tengo unas cuentas neuronas muertas y es normal que a veces me confundan. Tengo un millón o dos millones de neuronas motoras no funcionando. Y eso afecta a mi patrón motor”, ha comenzado explicando Inés Rodríguez.

Esta joven logopeda reconoce que esta disfunción le provoca cuestiones como “tirarme a veces el agua por encima, cortar una cebolla me lleva doscientos años... pero lo tengo todo bajo control”.

Sobre cómo acabó siendo logopeda, Inés ha relatado a Alberto Herrera que fue por casualidad. “Yo lo primero que quería era ser psicólga, pero se me olvidó hacer la matrícula y me quedé sin plaza. En septiembre fue a matricularme en lo que pudiese... no sabía lo que era la logopedia, la verdad. Pero ahí me quedé”.

Inés se ha hecho viral por un vídeo en redes sociales donde rechaza que la llamen “campeona” por el hecho de tener una discapacidad. “No quiero que nos traten como si fuesemos superhéroes... A veces me enfado porque tenga un tope y entiendo los comentarios de la gente. Y quiero educar porque nadie explica nada. No quiero que nos pongan en un pedestal. Hay que comentar menos las taritas de la gente con la gente. Para eso están los psicólogos o las cañas de fin de semana con los amigos”.

Por último, Inés ha reconocido que le gusta hacer vida social, “aunque soy un poco viejoven, pero cuando salgo tengo que aguantar muchas tonterías. La gente piensa que estoy borracha. A veces me hago la loca...”.