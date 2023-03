La receta con salsa carbonara sana y fácil que tienes que incluir en tu dieta: la clave está en este alimento

'Poniendo las Calles' tiene un sabor especial que descubrimos en la cocina con Alberto Valle Chef. Muchos aprovechamos el fin de semana para ponernos el delantal y qué mejor que acudir a él para que nos dé buenas ideas. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un plato de carbonara estando de dieta? Pues te presentamos un menú muy familiar y no parece muy complicado, en la que es fácil encontrar todos los ingredientes en el mercado y la mayoría los tendréis en casa.

El calabacín es una hortaliza ligera y suave con múltiples cualidades saludables de la que se come su fruto y sus flores. Ofrece muchas posibilidades en la cocina, por lo que resulta fácil aprovechar los beneficios. Como contiene bastante agua y fibra, llena el estómago y no falta en las dietas de adelgazamiento, siempre y cuando no se consuma frito. 250 gramos aportan unas 48 calorías, pero acompañadas de abundante fibra y cantidades notables de nutrientes esenciales.

Sin renunciar al sabor, pero con menos grasas saturadas, puedes tener tu carbonara. La salsa que tomaban con pasta trabajadores del carbón en Italia entra de lujo en esta receta. Los puristas afirman que no hay que añadir cebolla, otros que para nada la nata, que tampoco ajo. Alberto Valle sigue los consejos de los chefs para hacer su versión de la receta que con la combinación con la verdura rebaja en mucho el aporte de grasas sin dejar de ser una versión deliciosa.

Ingredientes para dos personas

Dos calabacines

Tres yemas de huevo

60 gramos de guanciale

20 mililitros de caldo de verdura

125 gramos de pecorino romano

Pimienta negra recién molida

Sal

Elaboración

Para empezar, "lo primero que vamos a hacer es rallar el pecorino romano y cortar el guanchale". "Todo esto lo vamos a reservar", prosigue Alberto Valle. El chef se pone con "los calabacines y un pelador" para empezar "a hacer tiras". Cuando termines, lo reservas "en un bol".

El siguiente paso es "hacer al baño maría la salsa carbonara". Para ello "le damos calor indirecto y va a quedar una salsa como si fueran natillas", asegura el cocinero. "Siempre a fuego medio, le vamos a echar al bol que hemos puesto al baño maría el pecorino romano, las yemas, la pimienta negra y la sal", continúa para "con paciencia", crear "magia".

Para ir acabando, "en una sartén bien caliente, freímos el guanciale y salteamos las tiras de calabacín". Una vez esté al punto, "añadimos al bol donde hemos hecho la salsa". Lo vamos "mezclando todo bien" y, si ves que le falta "un poco de sal, pimienta negra o queso", le echas más. Ya estará listo para servir.