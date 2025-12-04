Santi Cañizares explica la razón por la que el Real Madrid jugó tan bien contra el Athletic: "Cuando es vertical, es un equipo extraordinario"

El Real Madrid, tras perder el pasado domingo el liderato de La Liga, visitaba este miércoles San Mamés para enfrentarse al Athletic con el objetivo de volver a la senda del triunfo y seguir la estela de un FC Barcelona que remontó al Atlético de Madrid este martes.

Para ello, Xabi Alonso recuperaba a Camavinga y Carreras, que fueron suplentes en Girona, y dejaba en el banquillo a Arda Güler. Mientras que Ernesto Valverde buscó contrarrestar el poderío físico del conjunto blanco con un trivote en el centro del campo formado por Galarreta, Rego y Jauregizar.

El REAL MADRID VUELVE A GANAR Y MANTIENE EL PULSO CON EL BARCELONA

El Madrid salió al terreno de juego a por la victoria, se adueñó del balón y puso en apuros a Unai Simón en los primeros minutos del partido. Primero lo intentó Mbappé y seguidamente Vinicius con dos ocasiones muy claras. Y precisamente fue el delantero francés el encargado de poner el 0-1 en el marcador con un disparo imparable para el guardameta del equipo vasco.

El partido enloqueció y el Athletic rozó el empate con remates de Guruzeta y Berenguer. Disparos a los que Courtois respondió con dos paradones evitando el empate. Pero cuando perdonas al Real Madrid, lo acabas pagando y así sucedió al borde del descanso cuando Camavinga marcó el 0-2, finalizando con un remate de cabeza una gran jugada colectiva.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol contra el Athletic.

Tras el paso por vestuarios, los pupilos de Ernesto Valverde saltaron al terreno buscando recortar distancias en el marcador. Sin embargo, el que volvió a marcar fue el equipo entrenado por Xabi Alonso, que se ponía 0-3 con un zapatazo de Mbappé inalcanzable para Unai Simón. Un tanto que sirvió al Real Madrid para cerrar una victoria que se le resistía en los últimos tres partidos.

LA RAZÓN POR LA QUE EL MADRID JUGÓ TAN BIEN

El triunfo del Madrid se analizó en el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE y Santi Cañizares quiso explicar la razón por la que el conjunto blanco jugó tan bien este miércoles en San Mamés. "Para mí, Courtois lleva razón en sus declaraciones. Creo que el fútbol del Athletic le viene bien al Real Madrid y eso no quiero decir que ganaría y jugaría así todos los días en San Mames", empezó diciendo el comentarista.

El exfutbolista iba más allá y comentaba: "Hay una parte del partido que tiene que ver con la necesidad, con el orgullo de no venir bien y que es un partido grande que motiva a todo el mundo. Está esa parte psicológica. Pero también está la parte futbolística, donde el Real Madrid cuando le das la pelota tiene un problema muy grave porque los equipos se repliegan y no hay espacios".

Para finalizar, Cañizares finalizaba explicando el problema que sufrió el Madrid frente a equipos como Girona o Rayo Vallecano. "Pero cuando no tiene tanto el balón y es capaz de jugar más rápido y con mayor verticalidad, pues vemos un equipo extraordinario como ha pasado en San Mamés. El partido era favorable y se puso más favorable por los méritos que hizo el Real Madrid. Y eso nos da una idea de que el problema del Madrid es cuando los rivales se meten atrás y el equipo tiene la pelota", señaló.