Rafa Rodrigo, coach de Poniendo las calles: "¿Quién define lo que es normal? La normalidad no existe"

Todas las semanas tenemos el placer de contar en Poniendo las calles con Rafa Rodrigo, nuestro coach. En esta ocasión aprenderemos que la normalidad no existe. Rafa nos va a tener que explicar muy bien esta idea para que la podamos comprender, pero hay quien piensa que la normalidad como unidad está reñida con nuestra propia condición. Es decir, que todos somos muy diferentes y eso significa que en la diferencia está la normalidad.

Rafa Rodrigo: "¿Quién define lo que es normal de lo que no es normal? Esa es la historia, no existe la normalidad. Por eso en este capítulo queríamos hablar de la normalidad porque lo que para ti es normal quizá para mí no lo es".

Efectivamente es muy difícil valorar que es lo normal, por eso ha querido venir a hacernos reflexionar Rafa Rodrigo un día más a Poniendo las calles.

Si alguien necesita una ayuda más personalizada puede contactar con Rafa en su página web: rafarodrigocoach.com, donde además se ofrece una primera sesión gratuita a todos los ponedores. ¡Ánimo para esa vuelta!

