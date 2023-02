¿Qué son los órganos diana?: "Cuando tomamos decisiones debemos escuchar a nuestro cuerpo"

Nos abruma tener que escoger una de entre varias opciones, ya que cada vez que elegimos una opción sentimos que estamos renunciando al resto. Si este proceso lo vivimos desde la angustia, no vamos a obtener buenos resultados. Liberarnos de este bloqueo y ser capaces de pensar y actuar con serenidad y confianza es la clave para dar con la decisión acertada. Cuando somos capaces de calmar nuestra mente y alejarla del estrés y la angustia, empezamos a detectar las oportunidades que aparecen ante nosotros. Somos capaces de sopesar las diferentes alternativas.

La realidad es que tomar decisiones no suele ser una tarea sencilla cuando el resultado es importante y afectarán a nuestra vida o trabajo. Necesitamos reflexionar detenidamente antes de decidirnos, si bien es cierto que en muchas ocasiones nos sentimos bloqueados y abrumados por las consecuencias que creemos que tienen. Aparecen nuestras creencias y los juicios por decisiones previas y el miedo. Rafa Rodrigo, el coach de 'Poniendo las Calles' ha analizado estos dilemas este lunes para entender mejor estas reacciones.

#LoMásLeído ?? La decisión que tomó Esther después de que su hijo falleciese de una parada cardíaca: "Lo hizo a tiempo" https://t.co/gppFYzsW8H — COPE (@COPE) February 15, 2023

A lo largo de un día tomamos unas 35.000 decisiones y solo las pensamos durante un tiempo, un 1%, "El problema es que la mayor parte de las decisiones las tomamos por inercia. Estamos tomando decisiones todo el rato: qué me pongo de ropa, qué desayuno, a qué hora salgo de casa... Sin embargo, hablamos de decisiones más importantes: estoy contento con lo que estoy haciendo, tengo una persona con la que soy feliz... Son decisiones más vitales y este tipo de decisiones hay que pararse y hay que ser consciente de lo que se decide", señala Rafa Rodrigo.

Pero, ¿por qué nos cuesta tomar decisiones? "Procrastinar es lo más típico", apunta el coach de 'Poniendo las Calles'. "Una de las emociones que nos llega cuando tenemos que tomar una decisión es el miedo. No tomo decisiones por el miedo a lo que podía ocurrir. Eso es la preocupación: ocuparme antes de algo que no ha ocurrido o no sé que va a ocurrir. Estamos quedándonos sin saber qué podía pasar por una emoción que nos paraliza y que nos está haciendo vivir un supuesto, pero que no nos ponemos a pensar si nos podía salir bien", concreta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rafa Rodrigo explica por qué "nuestro cerebro está programado para pensar mal"; "Siempre tenemos esta cosa de ponernos en la parte negativa y tiene que ver con nuestros antepasados. Cuando estaban en las cavernas, tú tenías que tener miedo porque si había un ruido era un lobo que venía a atacarte. Lo que nos ocurre es que nos quedamos inactivos, en inanición". Es por lo que el coach da varios consejos para gestionar estas situaciones.

El órgano diana

"Una clave sería: párate y escucha. Escucha qué es lo que quieres decidir y sobre todo haz una lista de para qué. El problema que nos ocurre con las decisiones es que no tenemos claro el objetivo. La siguiente sería que hagas una lista de cosas positivas y negativas. Cualquier circunstancia tiene algo positivo y algo negativo. Hasta lo más trágico tiene un beneficio y ese es un aprendizaje o un cambio de vida. Por último: escucha a tu cuerpo. El cuerpo no nos miente, la mente sí. El cuerpo te da señales y cada uno tenemos un órganodiana"