Herrera y Bustos te explican cómo funciona el sistema eléctrico español tras el apagón: cómo se genera y la influencia de las renovables

Carlos Herrera y Jorge Bustos han querido explicar a los oyentes el modo en el que funciona el sistema eléctrico tras el gran apagón.

Herrera, en concreto, ha indicado que "el sistema eléctrico es como si fuera un sistema de tuberías en el que unos puntos meten agua y otros puntos sacan esa agua. O sea, unos generan electricidad y otros le reparten para el consumo. Y para que eso no se sobrecargue ni se venga abajo, Red Eléctrica tiene que hacer un complejo juego de equilibrios todas las horas del día de todos los días del año. Para que no se meta más electricidad al sistema de la que el sistema puede soportar".

Carlos Herrera

También hay que tener en cuenta varios parámetros. Uno, por ejemplo, lo equipara el comunicador al caudal que lleva un río. Que es lo que se llama frecuencia eléctrica. Otro es "la tensión que soportan los cables por los que va ese caudal de electricidad. Y luego está el nivel de carga, que sería algo así como la presión en esas tuberías. Si aumenta el caudal que se mete al sistema, hay que garantizar que se consume esa electricidad o hay que hacer que baje".

Y ahí es donde entra en juego un complejo sistema que trabaja con "los nudos de esa malla que es el sistema eléctrico, como por ejemplo las subestaciones eléctricas. O derivar, en la medida de lo posible, una parte de la electricidad a subcircuitos dentro del sistema. O almacenar esa electricidad en la medida de lo posible, que es más difícil. Esto es un encaje de bolillos para mantener el equilibrio entre la electricidad que entra y la que se consume".

EFE



El comunicador también ha reivindicado que el sistema eléctrico español no es de los peores.

Pero ojo. Porque, a la hora de la verdad, "somos una especie de isla energética con una simple conexión a Francia. Eso nos perjudica, porque cuanto más interconectado estés al resto de Europa, más fácil tienes evacuar energía si te sobra o pedirla si te falta. Porque la otra opción que tienes si te sobra energía es almacenarla, pero eso no está todavía desarrollado. No hay tecnología necesaria para almacenar grandes excedentes de energía. Solamente ahora se puede almacenar el 2,65. Eso no es nada. Pero con el incremento de la energía renovable, un día que haga mucho viento y mucho sol, tenemos un problema".

TE PUEDE INTERESAR Cómo y por qué puede emitir una radio en pleno apagón cuando nadie tiene electricidad

El problema es que se pretenden meter solamente renovables en una cesta, explica, que está pensada para no renovables. Y esto provoca una inestabilidad y una especie de "bomba" porque la renovable es menos continua.

De forma sencilla, para que los oyentes lo entiendan, ha explicado Herrera que "es una energía que entra en el sistema más a borbotones. Y al sistema lo descompone todo lo que sean entradas o salidas bruscas. Y la eólica, sobre todo la solar, que predominó el lunes, es de ese estilo. Y ahí es donde se produjo la sobrecarga del sistema que hizo que todo se desconectara, por precaución, como cuando saltan los plomos".

JORGE BUSTOS: "SE PRODUJO UN EXCEDENTE DE ENERGÍA QUE EL SISTEMA NO PUDO ABSORBER"

Jorge Bustos, por otro lado, y durante el 'Café de Redacción', también ha querido dar más claves de lo ocurrido.

Ha explicado que lo que pasó es que "el lunes las condiciones meteorológicas de sol y viento hicieron que la energía, principalmente la eólica y la solar, produjeran un excedente de energía que el sistema no pudo absorber".

El sistema, con la energía sobrante, puede hacer dos cosas: "o almacenarla o transmitirla a través de Francia y el resto de Europa. Como somos una isla energética no se puede transmitir, como es energía renovable no se puede almacenar, porque todavía no hay tecnología que permita almacenarla. Por lo tanto, el sistema se desconectó para protegerse, saltaron los plomos por decirlo así, para protegerse del exceso de las renovables que puede producir este tipo de episodios y había advertencias suficientes en los últimos años ignoradas por Beatriz Corredor sistemáticamente".

La advertencia en cuestión, cuenta Bustos, no vino por el gran apagón. Ya se mencionó previamente. Y es que "hay una desproporción en la producción de energía en España".

Concluye indicando que "no se puede hacer un país 100% renovable hasta que no tengamos una tecnología capaz de subvenir estos excedentes de luz".